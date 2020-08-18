Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Çin'den son dakika açıklama geldi

ÇİN'DEN KORONAVİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Covid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.



Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil." diye konuştu.