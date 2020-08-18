Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Çin'den açıklama geldi
Koronavirüs aşısında, dünya ülkelerinin çalışmaları devam ederken, Rusya'dan sonra Çin'den de son dakika bilgiler geldi. Geçtiğimiz hafta aşının tescillendiğini ve üretime başlandığını duyuran Rusya'nın ardından, virüsün ilk doğduğu yer olan Çin'de de bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi. Aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını gündemde yer aldı. İşte, dünyanın yakından takip ettiği corona virüs aşısında son gelişmeler.
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Korona virüs salgınında bilim insanlarının aylardır devam ettirdiği aşı çalışmaları devam ederken Çin'den yeni haber geldi. Gelen son dakika bilgiye göre, yıl sonunda piyasaya çıkacak Covid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağı ve 28 gün arayla iki doz yapılacağı söylendi. Aşının tescillendiğini duyuran Rusya da geçtiğimiz günlerde aşının üretimine başlandığını duyurmuştu. İşte, detaylar.
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ÇİN'DEN KORONAVİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Covid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.
Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil." diye konuştu.
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Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.
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RUSYA ÜRETİME BAŞLANDIĞINI DUYURMUŞTU
Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı. Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi. Vietnam aşı için ilk siparişi veren ülke oldu.
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KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken, koronavirüs aşısının fiyatına gözler çevrildi. Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi en sonunda geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.
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AŞININ ADI 'SPUTNİK V' OLDU
Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.