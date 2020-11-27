Koronavirüs aşısında son dakika haberi.. Rusya'dan AstraZeneca'ya flaş teklifi: 'Karşılaştırma yapıp deneyin'
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken dünya genelinde vaka sayıları 62 milyona yaklaştı. Aşı çalışmalarında sona yaklaşılırken klinik denemelerinde hata yaptığını itiraf eden AstraZenaca/Oxford aşısının güvenirliği ise sorgulanmaya devam ediyor. AstraZeneca CEO’su dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik deneme yapılabileceğini açıkladı. Ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre ise Rusya'dan AstraZeneca'ya flaş bir aşı teklifi geldi. İşte koronavirüs aşısında son gelişmeler...
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Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınında vaka sayısı 62 milyona yaklaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 437 bini aştı.
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Özellikle Avrupa ülkelerinde vaka rekorları kırılmaya devam ederken koronavirüs aşı çalışmalarında da sona yaklaşılıyor.
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Gelen son dakika bilgisine göre, Pfizer/BionTech'ten yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu. Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğu görülmüştü.
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Aşı çalışmalarında önde yer alan ve büyük umutlar bağlanan AstraZeneca - Oxford aşısında ise beklenenin aksine etki oranı düşük çıkmış, çok güvenilen bu aşı deyim yerindeyse hayal kırıklığı yaratmıştı.
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Rusya'dan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili flaş bir haber geldi. Etkinlik oranı yüzde 95 olarak açıklanan Rus aşısı Sputnik V'i geliştiren bilim insanları AstraZeneca'ya ilginç bir teklif götürdü.
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Rusya’da Gameleya Enstitisü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının arkasındaki bilim insanları, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştiren İngiliz AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’ne aşılarının etkinliklerini artırmak için kendilerininki ile karıştırarak denemeleri çağrısında bulundu.
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Rusya'nın Sputnik-V aşısının 28. günde yüzde 91.4, 42. gündeyse yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. AstraZenaca/Oxford aşısından ise hayal kırıklığı yaratan bir haber gelmişti.
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının denemelerinden ortalama yüzde 70 başarılı sonuç alındığı açıklamasının ardından denemelerle ilgili veriler sorgulanmaya devam ediyor.
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Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili haber bizzat Devlet Başkanı Putin tarafından verilmiş, Putin kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.
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Aşıyı geliştiren Rus bilim insanları AstraZeneca - Oxford aşısında yapılacak yeni klinik denemelerde kendi aşılarının da kullanılarak aşıların karıştırılmasını, bunu aşının etkinliği artıracağını iddia ettiler.
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Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın ürettiği ve yüzde 95 etkili oldukları açıklanan mRNA tarzı aşılara kıyasla Oxford aşısının daha ucuz olacağı ve aşırı soğuk depolama ihtiyacı olmadığı için dağıtımının daha kolay olacağına dair umutlar dile getirilmişti.
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Ancak İngiltere ve ABD merkezli birçok medya kuruluşu, Oxford aşısının verileriyle ilgili sorunlar olduğunu ifade etti. Dile getirilen sorunlar aşının güvenli oluşuyla ilgili değil, ne kadar etkili olduğuyla ilgili.
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Oxford aşısının etkisiyle ilgili üç farklı oran, genel etki oranı yüzde 70'in yanı sıra yüzde 62 ve yüzde 90 oranları ifade edildi. Bunun nedeni ise denemelerde yanlışlıkla farklı dozların kullanılmasıydı.
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İngiltere'de 3000'e yakın gönüllü deneklere yanlışlıkla olması gerekenin yarısı düzeyinde dozlar uygulandı. Ancak bu "yanlış" uygulamanın yüzde 90 ile daha etkili sonuç verdiği görüldü.
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Brezilya ve İngiltere'deki çoğu denemede ise etki oranı yüzde 62 oldu.
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AstraZeneca Ar-Ge sorumlusu Mene Pangalos, düşük dozlu denemeye katılanların tümünün 55 yaş altında olduğunu açıkladı. Bu nedenle aşının düşük dozdaki daha yüksek etki oranının katılımcıların daha genç olmasından kaynaklanabileceği ifade ediliyor.
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AstraZeneca, Perşembe günü yaptığı açıklamada düşük dozlu denemelerin yeniden yapılacağını kaydetti. Bunun İngiltere ve Avrupa'da aşının onaylanması ve dağıtımı sürecini etkilemeyeceği ifade edildi.
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Bu gelişmeler AstraZeneca hisselerinin düşmesine neden oldu.
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Aşının bazı dozları planlanandan daha düşüktü ve bağışıklık sağlayacak daha az madde içeriyordu. İki doz halinde uygulanan aşının ikinci dozu ilkinden bir ay sonra uygulanıyor.
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Deneklerin çoğuna doğru dozda aşı uygulanırken bazılarına ilk dozda düşük içerikli aşı uygulandı. Aşı denemelerini denetleyen kuruluşlar bu hata konusunda daha önce uyarılmış ve denemelerin devam etmesi kararı alınmıştı.
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Yaklaşık 3 bin deneğe ilk aşamada yarım doz, ikincide tam doz verildi ve bunun yüzde 90 ile daha etkili olduğu görüldü. 9 bin gönüllünün olduğu ikinci gruba ise bir ay arayla iki tam doz uygulandı ve burada da etki oranının yüzde 62 olduğu kaydedildi.
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AstraZeneca bu oranları yayınladı ve aşının ortalama etki oranının yüzde 70 olduğunu açıkladı. Bu sonuç bazı uzmanlarda kafa karışıklığı yarattı.
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Bağışıklık uzmanı ve Chatham House düşünce kuruluşunun küresel sağlık programı sorumlusu Prof. David Salisbury bu durumu, "İki faklı dozun kullanıldığı iki araştırmadan bir ortalama çıkarıyorsunuz ve bu iki grubu da temsil etmiyor. Birçok kişi bunu sorunlu buluyor" sözleriyle açıkladı.
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AstraZeneca, verilerin tam ve nihai veriler olmadığını kaydetti. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları için de aynı durum söz konusu.
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Aşıları onaylayan kurumların bu verileri değerlendirerek acil kullanım izni için onay vermesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra ülkelerde aşılama çalışmaları başlayabilecek.
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Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir. AB'nin onay için yetkili kurumu Avrupa İlaç Kurumu, henüz hiçbir şirketin onay başvurusu yapmadığını bildirdi.
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Avrupa İlaç Kurumu (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren şirketlerin henüz resmi onay başvurusu yapmadığını ancak başvuru halinde ilk onayın yıl sonundan önce verilebileceğini bildirdi.
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EMA, henüz başvuru olmamasına rağmen 3 şirketin üzerinde çalıştığı aşılar hakkında hızlı değerlendirme süreci yürütüyor. Bunlar; Pfizer ile iş birliği yapan BioNTech'in "BNT162b2" aşısı, Oxford Üniversitesi ile iş birliğindeki AstraZeneca'nın "ChAdOx1-SARS-CoV-2" aşısı ve Moderna Biotech Spain adlı şirketin "mRNA-1273" isimli aşısı.