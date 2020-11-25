Koronavirüs aşısında son dakika haberi: Coronavirüs (korona virüs) aşısı ücretli mi olacak? Bakan Koca yanıtladı
Korona virüs aşısında son dakika haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." dedi. Koronavirüs aşısının ilk etapta riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek yapılacağını açıklayan Bakan Koca, corona virüs aşısından ücretiyle ilgili de değerlendirme yaptı. Peki, corona virüs aşısı ücretli mi olacak? İşte, koronavirüs aşısında son gelişmeler.
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Koronavirüs aşısı son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını devam ederken, Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. "Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak." diyen Bakan Koca, Türkiye'ye gelen korona virüs aşısının ücretsiz yapılacağını belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur." dedi. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca aşı ile ilgili şunları belirtti;
Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek, sağlık sisteminin verdiği yanıtı daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatimizi günlük hasta sayılarına ve ağır hasta sayılarına odaklanmamızı tavsiye ederim. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz.
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TÜRK AŞISINDA İKİNCİ DOZ İÇİN TARİH VERDİ
44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. 15 aşı da desteklenmeye devam edilmektedir. Aşı konusunda çalışma yapan bütün bilim adamlarımızı ayrım yapmaksızın destekliyoruz. Bu arada da Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde çalışmaları yapıldığını paylaşıyoruz..
Bu ülkeden aşıya kavuşacağımız düşünüyorum. Risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı düşünüyoruz.
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KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.
Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam.
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Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız.
Ayrıca ruhsat almış aşılar olduğunda yine ... tarafından erken dönemde ruhsatını hızlandırmayı, üst bir limit koymayı fiyat noktasında, eczanelerden de o aşıların satışını kolaylaştırmış olacağız.Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.