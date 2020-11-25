Koronavirüs aşısında son dakika haberi: Coronavirüs (korona virüs) aşısı ücretli mi olacak? Bakan Koca yanıtladı

Koronavirüs aşısı son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını devam ederken, Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. "Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak." diyen Bakan Koca, Türkiye'ye gelen korona virüs aşısının ücretsiz yapılacağını belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur." dedi. İşte, detaylar.