Reuters duyurdu: Koronavirüs aşısında çok önemli gelişme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınıyla ilgili en çok merak edilen şeylerden biri insanları virüsten koruyacak bir aşı geliştirilip geliştirilemeyeceği.Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı bugün itibarıyla dünya genelinde 7 milyon 471 bin 73'e ulaştı.Koronavirüs salgını bazı ülkelerde yavaşlarken bazı ülkelerde etkisini arttırmaya devam ediyor. Latin Amerika'da can kayıpları hızla artarken ABD salgının en çok etkilediği yer olmaya devam ediyor.Covid-19'dan korunmak için uygulanan sosyal izolasyon devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımı en önemli korunma yolu olarak kabul edilirken hastanelerde yatan hastaların tedavisi de sürüyor.Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları merak konusu. Birçok ülkeden bilim insanları aşı çalışmalarına ilk günden başladı. Ancak bu konuda henüz büyük bir gelişme sağlanamamıştı.Reuters'ın haberine göre Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.Haberde, Çin’de uzmanların araştırması sonucu geliştirilen Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.Bilim insanları aşıya BBIBP-CorV adını verdiler. Aşı adayı hayvanlar üzerinde kullanıldı ve maymun deneyleri olumlu sonuç verdi.Umut yaratan aşı çalışmasında antikor oluşumun sağlandığı ve zararlı herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı ifade ediliyor.Aşı adayı BBIBP-CorV, maymunlar, fareler, Gine domuzları ve tavşanların vücudunda yüksek miktarda anitikor üretilmesini sağladı.Vücudun bu antikorlara sahip olması virüsün hücrelere bulaşmasını ve enfekte etmesini engelliyor.BBIBP-CorV isimli aşı, Çin devletinin sahibi olduğu Çin Devlet Farmakoloji Grubu'nun Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildi. Yetkililerin aktardığına göre BBIBP-CorV isimli aşı Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olmaya aday.Yapılan hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar vererek umut yaratan aşının insanlar üzerinde de aynı etkiyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.Çinli bilim insanları 1000 kişiden fazla insanın katılacağı bir testin yolda olduğunu açıkladı.Aşının etkinliği ancak insan deneyleri yapıldıktan sonra belli olacak.Aşının denendiği hayvanların vücudunda oluşan koruyucu antikorların deneye katılacak 1000 kişinin vücudunda da görülmesi en kritik eşik.Antikorlara aşı çalışması yapılan insanların vücudunda da rastlanırsa Covid-19'un hücrelere verdiği zarar engellenmiş olacak.Çin'den gelen bu sevindirici haber bir yana tüm dünyadan bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor.Dünya genelinde devam eden 100'den fazla potansiyel aşı çalışması var.AstraZeneca , Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson , Merck, Moderna, Sanofi ve CanSino Biologics şirketleri insanlar üzerinde deneylerine devam ediyor ve aşı çalışmalarında ön sıralarda yer alıyorlar.