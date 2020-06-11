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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP, AFP
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 17:25,

Reuters duyurdu: Koronavirüs aşısında çok önemli gelişme

Reuters haber ajansı Covid-19 aşısı ile ilgili heyecan verici gelişmeyi duyurdu

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınıyla ilgili en çok merak edilen şeylerden biri insanları virüsten koruyacak bir aşı geliştirilip geliştirilemeyeceği.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı bugün itibarıyla dünya genelinde 7 milyon 471 bin 73'e ulaştı.

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Koronavirüs salgını bazı ülkelerde yavaşlarken bazı ülkelerde etkisini arttırmaya devam ediyor. Latin Amerika'da can kayıpları hızla artarken ABD salgının en çok etkilediği yer olmaya devam ediyor.

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Covid-19'dan korunmak için uygulanan sosyal izolasyon devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımı en önemli korunma yolu olarak kabul edilirken hastanelerde yatan hastaların tedavisi de sürüyor.

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Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları merak konusu. Birçok ülkeden bilim insanları aşı çalışmalarına ilk günden başladı. Ancak bu konuda henüz büyük bir gelişme sağlanamamıştı.

6AŞI İÇİN UMUTLU HABER
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AŞI İÇİN UMUTLU HABER

Reuters'ın haberine göre Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

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Haberde, Çin’de uzmanların araştırması sonucu geliştirilen Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

8AŞININ ADI BBIBP-CorV
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AŞININ ADI "BBIBP-CorV"

Bilim insanları aşıya "BBIBP-CorV" adını verdiler. Aşı adayı hayvanlar üzerinde kullanıldı ve maymun deneyleri olumlu sonuç verdi.

9VİRÜSÜN HÜCRELERE BULAŞMASI ÖNLENECEK
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VİRÜSÜN HÜCRELERE BULAŞMASI ÖNLENECEK

Umut yaratan aşı çalışmasında antikor oluşumun sağlandığı ve zararlı herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı ifade ediliyor.

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Aşı adayı BBIBP-CorV, maymunlar, fareler, Gine domuzları ve tavşanların vücudunda yüksek miktarda anitikor üretilmesini sağladı.

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Vücudun bu antikorlara sahip olması virüsün hücrelere bulaşmasını ve enfekte etmesini engelliyor.

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BBIBP-CorV isimli aşı, Çin devletinin sahibi olduğu Çin Devlet Farmakoloji Grubu'nun Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildi.

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Yetkililerin aktardığına göre BBIBP-CorV isimli aşı Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olmaya aday.

14İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK MI
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İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK MI?

Yapılan hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar vererek umut yaratan aşının insanlar üzerinde de aynı etkiyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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Çinli bilim insanları 1000 kişiden fazla insanın katılacağı bir testin yolda olduğunu açıkladı.

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Aşının etkinliği ancak insan deneyleri yapıldıktan sonra belli olacak.

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Aşının denendiği hayvanların vücudunda oluşan koruyucu antikorların deneye katılacak 1000 kişinin vücudunda da görülmesi en kritik eşik.

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Antikorlara aşı çalışması yapılan insanların vücudunda da rastlanırsa Covid-19'un hücrelere verdiği zarar engellenmiş olacak.

19DÜNYADA AŞI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR
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DÜNYADA AŞI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Çin'den gelen bu sevindirici haber bir yana tüm dünyadan bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

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Dünya genelinde devam eden 100'den fazla potansiyel aşı çalışması var.

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AstraZeneca , Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson , Merck, Moderna, Sanofi ve CanSino Biologics şirketleri insanlar üzerinde deneylerine devam ediyor ve aşı çalışmalarında ön sıralarda yer alıyorlar.

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