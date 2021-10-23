Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Bilim Kurulu üyesinden aşı önerisi!
Koronavirüs aşı zorunluluğu bazı ülkelerde salgın tedbirleri kapsamında hayata geçirildi. Son olarak New York Belediyesi çalışanları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanların maaşlarının ödenmeyeceği açıklandı. Dünya salgınla mücadele ederken pek çok ülkede atılan aşı zorunluluğu adımının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgınla mücadelede tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu. Peki, koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? İşte, o konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgiler.
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Coronavirüs aşısı zorunlu mu olacak sorusu Bilim Kurulu Üyesi Şener'in yaptığı dikkat çeken açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ederken aşı zorunluluğuna yönelik uzmanlardan da farklı görüşler geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada kış dönemi öncesi vatandaşların 2 doz aşı olmaları gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgilere göre korona virüs aşısını yaptırmak zorunlu değil.
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KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna yönelik yer alan bilgiler şöyle;
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"Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN "AŞILAR ZORUNLU OLSUN" ÖNERİSİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine Sağlık Bakanlığının ülke genelinde uyguladığı koruyucu Kovid-19 aşılarının 12 yaş ve üstündekilere ücretsiz uygulanmaya devam ettiğini hatırlattı.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede kış aylarının önemli olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti:
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"Kış aylarında havaların soğumasıyla vatandaşlar kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlayacak. Bu da maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmaması durumunda yeni vaka sayıları ve ölüm sayılarındaki artışın olabileceğini gösteriyor. Türkiye'de 2 koruyucu Kovid-19 aşısı var. Kış dönemi öncesi vatandaşlar bu salgından korunmak için hangisi olursa olsun 2 doz aşı olmaları lazım. 2 doz oldukları zaman Kovid-19'a karşı koruyuculuk yelpazesi içinde kalacaklar. Bu virüs enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıkları zaman ölümcül tabloyla karşılaşma ihtimaliniz düşecek. Türkiye'de 18 yaş üzerindeki ciddi bir grup hala aşı yaptırmadı. Kış aylarında toplumsal bağışıklığı kontrol altına alabilmek için yaş grubundan bağımsız olarak aşının mutlaka zorunlu hale getirilmesi lazım. Yoksa vaka ve ölüm sayılarında tırmanış göreceğiz. Kış dönemi hepimiz için zor geçecek. "