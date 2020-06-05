Koronavirüs aşısı üretecek olan AstraZenaca firması kimin ve hangi ülkeye ait?

Soriot aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğinin altını çizerek, “Şu anda aşının üretimine başlıyoruz. Sonuçlar geldiğinde aşıların hazır olması gerekiyor.” İfadelerinin kullandı.



Soriot ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceğini söyledi.



Aşının denemelerinin başarısız olması olasılığına da değinen Soriot, “Bu (üretim) kararımız, tabi ki aşının başarısız olması durumunda finansal riskler barındırıyor. Başarısız olunursa, ürettiğimiz bütün aşılar boşa gidecek.” şeklinde konuştu. Soriot ayrıca şirketin Kovid-19 aşısının üretiminde herhangi bir kar amacı gütmeyeceğini söyledi.