Gündem Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 10:29 | 12 Ağustos 2021 - 10:29

Koronavirüs aşısı sonrası kol ağrısı ne zaman geçer? İşte koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler

Yurt genelinde aşılama çalışmaları ile vatandaşları aşıya teşvik edici faaliyetler yürütülüyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 80 milyon 472 bin 7'ye ulaştı. Bu gelişmeler olurken, ilk kez aşı olduktan sonra kol ağrısı yaşayan vatandaşlar, bu yan etkinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı sonrası kol ağrısı ne zaman geçer?