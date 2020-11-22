Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısının fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye ne zaman gelecek?

BAŞVURU YAPILDI Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı.



ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, bugün yayınlanan bir videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür."



Bourla mesajında, "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti" dedi.



Albert Bourla açıklamalarına şöyle devam etti: "Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık."



ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.