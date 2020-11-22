Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısının fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Korona virüs aşısında yeni gelişmeler peş peşe yaşandı. Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısında olumlu gelişmeler kaydeden Pfizer aşı için harekete geçti. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği korona virüs aşısı acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı. Söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceği ise Sağlık Bakanı Koca tarafından duyuruldu. Peki, korona virüs aşısının fiyatı ne kadar? İşte, koronavirüs aşısında son durum ve aşıyla ilgili ayrıntılar.
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Korona virüs aşısı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde takip edilmeye devam ediyor. ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerde aşı çalışmaları devam ederken, Pfizer-BioNTech firmasının geliştirdiği aşı Sakarya'da 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Diğer yandan dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısı için Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI BELLİ OLDU
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı.
Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
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YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti..
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi..
Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.
Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.
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BAŞVURU YAPILDI
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı.
ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, bugün yayınlanan bir videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür."
Bourla mesajında, "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti" dedi.
Albert Bourla açıklamalarına şöyle devam etti: "Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık."
ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.
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BAKAN KOCA: İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ GELECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.
Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.
Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.
Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.
Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.