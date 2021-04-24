Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı yaptırılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi
Koronavirüs aşısının oruç üzerindeki etkileri, oruç ibadetini idrak edenlerin gündemine geldi. İftar öncesi ve iftar sonrası ülke genelindeki hastanelerde, aşılama süreci hızla devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Virüse karşı koruyuculuk açısından önem taşıyan koronavirüs aşısının besin değeri taşımadığına vurgu yapan Diyanet, milyonların merak ettiği Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? sorusuna yanıt verdi. Açıklamada, besin değeri taşımayan aşıların orucu bozmayacağı belirtildi. İşte, ayrıntılar.
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Aşının orucu bozup bozmadığı, aşı yaptıracak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs aşı randevusu alarak, hastanelere gidecek olanlar, Diyanet bilgileri kapsamında aşı işlemlerine yön verecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun verdiği yanıta göre, Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
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AŞI ORUCU BOZAR MI?
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.
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Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamaları yaptı:
Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.
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Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.