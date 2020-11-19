Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Coronavirüs aşısında son durum!

Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alınabilir. FDA'ye müracaat edildi. Türkiye’ye verebileceği 1 milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var.



Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak.