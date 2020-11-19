Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Coronavirüs aşısında son durum!
Koronavirüs aşısında son durum dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. Dünya genelinde vaka sayısı artış gösterirken Pfizer'den gelen sevindirici haberlerle beraber gözler koronavirüs aşısında son duruma çevrildi. Sağlık Bakanı Koca ,Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin aşı çalışmalarında ruhsatın aralık ayında verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İşte, koronavirüs aşı çalışmalarında son durum.
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Coronavirüs aşısı son dakika gelişmeler ile takip edilirken peş peşe sevindirici haberler geldi. Pfizer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşı ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibarıyla 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur" dedi.
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KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca şunları ifade etti;
İki tane aşı Pfizer, Çin Sinovak aşısı. Bu ikisinin Faz3 aşaması üniversitelerimizde devam ediyor. Rus aşısının teknik olarak yetersizliğini, Dünya Sağlık Örgütü’nün standartları var, onu tamamlamak üzere başlandı. Eğer o tamamlanırsa, Rus aşısı da devreye girecek. Burada bu aşılarla ilgili bizim irtibatımız devam ediyor.
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Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alınabilir. FDA'ye müracaat edildi. Türkiye’ye verebileceği 1 milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var.
Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak.
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Bakan Koca, Türkiye'de 16 aşı çalışması olduğunu hatırlatarak, "İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşı ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibarıyla 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur" dedi.
Grip aşılarına yönelik soruya Koca, "Her ülke bir yıl önceden sipariş eder. Geçen yıl Türkiye’nin tedarik ettiği aşı 1 milyon 300 bin, yapılan 1 milyon 100 bin. Bu yıl ‘parası olanlara veriliyor’ dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerde sattırmadım" şeklinde konuştu.
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PFIZER/BIONTECH AŞISI %95 ETKİLİ!
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı.
Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı. Bu oran şimdiye kadarki aşı çalışmalarında elde edilmiş en yüksek koruyuculuk oranı olarak dikkat çekiyor.
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Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.