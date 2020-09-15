Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Çin tarih verdi! İşte korona virüs aşısında son durum
Koronavirüs aşısında son durum bilgileri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. ABD'de Rusya'da bilim insanlarının devam ettirdiği aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşanırken, Çin'den önemli açıklama geldi. Çinli bir yetkili koronavirüs aşısı için kasım ayına tarih verdi. Diğer yandan ABD'li ilaç firması Pfizer, aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar test edebileceklerini bildirdi. Peki, korona virüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte, korona virüs aşısında son gelişmeler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Bir çok ülkede klinik aşamaya gelen korona virüs aşısı için Rusya ve ABD geçtiğimiz günlerde aşının üretim safhasına gelindiğini bildirdi. Türkiye'de ise bilim insanlarının sürdürdüğü aşı çalışmalarında heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Son olarak Çin'den yapılan açıklamada ise koronavirüs aşısının temmuz ayında ülkedeki işçilere uygulanmaya başlandığı, kasım ayında aşının yaygın kullanılacağı bildirildi.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir yetkili, Çin’in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.
Çin, Covid-19 için 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de son aşamasında. Bir tanesi Temmuz ayında ülkedeki işçilere uygulanmaya başladı.
Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini denemek için kendi üzerinde uyguladığını söyledi.
Hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirten Wu, bunun hangi aşı olduğunu ise söylemedi. Ancak aşının Kasım ya da en geç Aralık ayında toplu olarak Çinlilere uygulanabileceğini söyledi.
3
Abone Ol
ABD'Lİ İLAÇ FİRMASI EKİM AYINI İŞARET ETTİ
ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının “güvenli ve etkili” olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.
Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.
4
Abone Ol
Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.
Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.
5
Abone Ol
BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmasıyla ilgili şunları ifade etti;
Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi.
Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.
6
Abone Ol
Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.