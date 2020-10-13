Koronavirüs aşısı için son dakika gelişmesi! Dünyaca ünlü firma denemelerini durdurdu!

Koronavirüs aşısı üretiminde iddialı bir pozisyonda bulunan tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J), son dakika açıklaması ile bir süredir yapmış oldukları deneylere son verdiklerini duyurdu. Açıklamada, bu hastalığın Kovid-19'a karşı geliştirilmeye çalışılan aşıyla bağlantısı olup olmadığının anlaşılması için 3. aşama klinik deneye ara verildiği ifade edildi.



Hastalıklar, kazalar ve diğer yan etkilerin, özellikle büyük çaptaki her klinik deneyin beklenen bir parçası olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, şirketin doktorları ve güvenlik denetim kurulunun hastalığın nedenini belirlemeye çalışacağı kaydedildi.



Açıklamada, katılımcının mahremiyetinin göz önüne alındığı vurgulanarak söz konusu hastalıkla ilgili detaylı bilgi verilmedi.