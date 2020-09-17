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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 15:49 | 

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşı denemeleri hakkında konuştu

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla devam ederken, aşı çalışmaları ve 'corona aşısı bulundu mu' sorusu konu hakkında internette en çok aranan konular arasında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda aşı denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şu an faz-3 çalışması süren 9 aşı bulunduğuna değinen Koca, 6 çalışmada ise hastaya uygulamaların başladığını belirterek, detayları aktardı.

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Koronavirüs salgını sürerken gündemini yitirmeyen konuların başında gelen aşı çalışmaları tüm dünyada merakla takip ediliyor. Rusya ve Çin'deki gelişmelerin ardından ülkemizde ilk aşı denemesi yapıldı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklama

2Koronavirüs salgını sürerken gündemini yitirmeyen konuların başında gelen aşı çalışmaları tüm dünyada merakla takip ediliyor. Rusya ve Çindeki gelişmelerin ardından ülkemizde ilk aşı denemesi yapıldı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklama
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Koronavirüs salgını sürerken gündemini yitirmeyen konuların başında gelen aşı çalışmaları tüm dünyada merakla takip ediliyor. Rusya ve Çin'deki gelişmelerin ardından ülkemizde ilk aşı denemesi yapıldı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklama

Üretilen bazı aşıların faz-3 denemelerinin kaç kişi üzerinde yapılacağı ve hangi ülkelerin aşılarının deneneceğine yönelik soru üzerine Koca, aşı konusunda dünyada yaygın bir ilerleme olduğuna dikkati çekti.

Şu an faz-3 çalışması süren 9 aşı bulunduğuna değinen Koca, 6 çalışmada ise hastaya uygulamaların başladığını belirterek, şöyle devam etti:

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"Bu başlayan uygulamalardan biri Çin'de. Bakanlık olarak izin verdiğimiz 2 aşı çalışması oldu. Biri Çin'den 'Sinovac' dediğimiz bir aşı. Bugün konuşmamda da bahsetmiştim, Hacettepe'de 3 sağlık çalışanıyla başlamış oldu. Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye yapılmış olacak. Devamında 10 bin kişi daha ilave ediliyor olacak. İki aşı yapılıyor; bir baştan, bir de 15 gün ikinci aşı olmak üzere. Devamında ay sonuna doğru, 28-29'uncu günde antikor gelişimi görülüyor olacak. Dolayısıyla biz bu anlamda 1 ay sonrası için uygulanan bu aşının etkinliğini, antikor geliştirebilirliğini görmüş olacağız.

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Bir diğer aşı Pfizer aşısı. Pfizer'in çalışmasına da bununla ilgili izin verildi. İstanbul'da Çapa ve Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde bu başlıyor. Önümüzdeki günler başlamış olur.

Çünkü izni verilmiş oldu. Biz bu arada bu aşının da özellikle bizim vatandaşımızda genetik farklar olduğunda aşının etkisi farklı olabilir. Bunu da önümüzdeki 1 ay içinde görmüş olacağız. Ayrıca Rusya'da geliştirilen bir aşı ile ilgili müracaat oldu. Geçende bahsetmiştim.

Bir, iki eksiği söz konusuydu. Genel olarak aşının, yapılan çalışmaların uygun olduğunu, hem fare hem maymun yani hayvan çalışmaları hem faz-1, faz-2 insan çalışmaları yapılmış. Olumlu sonuçlar aldığını dosyadan anlıyoruz. Faz-3 için zannediyorum haftaya izin verilebilir bu eksik tamamlandığında."

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"Güven duyduğumuz aşıyı erken dönemde getirme noktasında gayret içindeyiz"Faz-3 çalışmasına vatandaş üzerinde genetik-bölgesel farklılıklar olabileceği ve bunun etkisini görmek için izin verildiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

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"Sadece bu 3 aşı için değil, diğer aşılarla ilgili de yakın iş birliği ve ilişki içindeyiz. Erken dönemde emin olduğumuz, güven duyduğumuz, sonuç aldığımız aşıyı temin etme noktasında da bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Yani sadece bir yere bağlı değiliz. Birden fazla ülkeyle yakın iş birliği ve ilişki içindeyiz. Güven duyduğumuz aşıyı, erken dönemde getirme noktasında da bir gayret içindeyiz. Ben yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağını, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimizi inanıyorum.

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Bizim ayrıca yerli aşılarımızla ilgili de 13 çalışmamız var. Bu 13 çalışmadan 2'si hayvan çalışmalarını bitirme noktasına gelmiş oldu. Daha Faz-1 çalışması başlayan olmamış oldu. Hem rekombinant hem 'inaktif' dediğimiz Çin benzeri aşı da bu çalışmaların içinde. Zannediyorum bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim."

8Boğaziçi Üniversitesindeki aşı çalışmaları, planlanan tarihin önünde gidiyor
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Boğaziçi Üniversitesindeki aşı çalışmaları, planlanan tarihin önünde gidiyor

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Özören, aşı çalışmalarının yolunda gittiğini belirtti.

Ekibiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarını yürüten Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, çalışmanın yolunda gittiğini belirterek, "İkinci ayın sonunda planladığımız şeyleri bir ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu faz-3'e gelmiş oluruz." dedi.

Özören, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK koordinasyonunda yeni tip koronavirüs aşı çalışmaları için 7 grup oluştuğunu, birbirinden bağımsız olan projelerin ortak malzeme ve transgenik hayvan çalışmalarında koordineli çalışacağını, aşı adayının virüsle test edilmesi deneylerinin ise biyogüvenlik üçüncü seviye laboratuvarı bulunan merkezlerden birinde yapılacağını söyledi.

Yürütücülüğünü yaptığı, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün "hızlı ve ürüne yönelik" 12 aylık projenin mart ayı sonunda onaylandığını hatırlatan Özören, şöyle devam etti:

"Teknolojimiz, temelinde protein mikrokürecik olan patentli teknoloji. Bunun üzerinde daha önce kuş gribi proteinine yönelik çalışmıştık, şimdi korona proteinine ait bölgeleri hedefliyoruz. Hazır yürüyen bir üretim bandı gibi düşünürsek, şimdi stratejimizi koronavirüse adapte etmiş olduk. Nisan ilk ayımızdı, ilk ayın raporunu mayıs başında verdik. Projemiz gayet iyi gidiyor. İkinci ayın sonunda planladığımız şeyleri bir ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Önceki planımızdan bir ay önde gittiğimizi söyleyebilirim. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz."

Özören, hayvan deneylerinde verilen virüs parçalarına immün yanıtı oluşup oluşmadığına bakıldığını, daha sonra verilen aşı preparatının doz testlerinin yapıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bunlar genellikle 6 ay alabiliyor. Bazılarını 1-2 ay gibi kısa sürelerde bitirmeye çalışacağız. Faz-1 çalışmalarına giderken bir ekip oluşturulması ve çalışmaya yönelik bir dosya hazırlanması gerekiyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun da mevzuatları hazır. Biz bunları hızlandırılmış bir şekilde koronaya karşı uygulamayı planlıyoruz.

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Benim projemle ilgili olarak da bir sonraki ocak ayında başlamak üzere faz-1 dosyamızı hazırlamak istiyoruz. Faz-1'de 10-15 kişiye verilen aşı örneğinin zarar verip vermeyeceği, doz sayıları takip ediliyor. Faz-1 başarılı olursa 100-200 kişiyle çalışılacak faz-2'ye geçiliyor. Faz-2 çalışmasında aşı verilen insanların sağlık durumları, kan değerleri ve biyokimyasal değerlerine bakılıyor. Aşı verildiğinde takip edilmeleri gerekiyor. Belli sürelerde hastanede kalıyorlar veya rutin örnek alımına hastaneye gidiyorlar. Bu süreç de 2-3 ay sürse, faz-3'te aşı adayının hazır olduğunu düşünebiliriz. Faz çalışmaları en az 6 ay dersek, en iyi ihtimalle Eylül 2021'de faz-3'e gelmiş oluruz."

Tamamen yeni bir aşı geliştirmenin 5-6 yıl aldığına değinen Özören, "Koronavirüs bu kadar insanı öldürürken, bazı şeyleri daha kısa yoldan yapmak zorundayız. Diğer ülkelerde de aşı çalışmaları var ve onlar da bu yollardan gidiyorlar. Kritik zamanlarda kısa yol da tercih edilebiliyor. Faz-1 ve faz-2'nin birleştirilmesiyle 2 ay, faz-3 ve faz-4'ün beraber yapılmasıyla 2-3 ay kazanılır. Yeterli fon bulunur ve bütün ekip koordine şekilde çalışırsa epey zaman kazanılıyor." diye konuştu.

Özören, "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim. Biz farede pek çok şeyi tedavi edebiliyoruz ama insana giderken, laboratuvar koşullarında örneğin 1000 insan için aşı üretecek kapasitemiz yok. Biyoreaktörlerde yapılması gereken kısımları var. Ocak sonrası faz-1, faz-2, faz-3 ve insana verilecek preparatların çalışılması için Türkiye'de biyoreaktör kapasitesi bulunan özel şirketlerle iş birliği yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

"Her mutasyon virüsün yapısını birebir etkilemiyor"

Prof. Dr. Nesrin Özören, Almanya ve İngiltere'de SARS ve MERS çalışmaları yapan şirketlerin koronavirüs aşı çalışmalarına hazırlıklı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi sadece korona için ek deneyler yapılacak. Eylül-ekim gibi bir set aşı üretilmeye veya insanlara verilmeye hazır olur diye tahmin ediyorum. Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa Boğaziçi Üniversitesinde bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor. Türkiye'deki diğer projeler dünyayla benzer."

Virüsün yapısal büyük bir değişikliğe uğramadığına dikkati çeken Özören, "Her mutasyon virüsün yapısını birebir etkilemiyor. Bizim gözlemlediğimiz yapıyı, enfeksiyon yapma özelliğini değiştirecek mutasyon henüz olmadı. O kadar da korkunç bir virüs değil. Hem Ebola gibi öldürücü hem şimdiki gibi sinsi, 14 gün boyunca semptom göstermeden bir insanda kalıp da yayılabilseydi o zaman panik yapmak gerekirdi." dedi.

"Aşı çalışmalarında yer alan grupların büyük bölümü moleküler biyologlardan oluşuyor"Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, Türkiye'de aşı üretim merkezlerinin 1980'lerden sonra atıl bırakıldığını ve daha sonra kapatıldığını dile getirerek, "Koronavirüs, umarım, hangi mesleklerin kıymetli olduğunu değerlendirme fırsatı verir. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1'in üzerinde ancak söz konusu araştırma alanları da temel bilimler değil, optimizasyon, mühendislik. Araştırmaya, bilime yatırım böyle olmaz. Örneğin bir virüs araştırma enstitüsüne yatırım yaparsanız, bu hemen maddi kazanç sağlamayabilir ancak gerektiğinde geleceğinizi kurtarabilir." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda biyolog yer almadığına işaret eden Özören, "Ancak aşı çalışmalarında yer alan grupların büyük bölümü moleküler biyologlardan oluşuyor. Bilim üretilmesi isteniyorsa moleküler biyologların önünün açılması, üst kurullardaki karar vericilerin arasında temel bilimlerden uzmanların olması önemli. Eğer bunlar yapılmazsa Türkiye, uygulamacı olmaktan öteye gidemez." diye konuştu.

10Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi
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Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi

Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşının gönüllüler üzerinde denenmesine başlandı.

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AA ekibi, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının Rusya’nın başkenti Moskova’da gönüllülere uygulanmasını görüntüledi.

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Dünyada ilk tescil edilen ve "Sputnik V" olarak adlandırılan aşı daha önce öncelikli risk grubunda bulunan sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapıldı. 40 bin civarında kişiye uygulanması planlanan aşının, gönüllü olarak başvuran kimselere yapılmasına geçildi.

220 Nolu Şehir Polikliniğinde gerçekleştirilen aşılama süreci ile ilgili açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Vladimir Tereşçenko, ülkede Kovid-19 aşısının Faz 3 uygulamasına 9 Eylül'de başlandığını söyledi.

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Bu sürecin belirli aşamalardan oluştuğunu belirten Tereşçenko, gönüllülerin ilk önce Moskova Belediyesi internet sayfasında bulunan formu doldurduğunu dile getirdi.

Formdaki sorulara verilen yanıta göre gönüllülerin hastaneye çağrıldığını anlatan Tereşçenko, "Gönüllü, doktor tarafından muayene ediliyor. Gönüllünün belirlenen ilk kriterlere uygun olması durumda kan tahlilleri, alkol ve uyuşturucu testleri yapılıyor." dedi.

Son aşamada aşı adayının yapıldığını aktaran Tereşçenko, "Gönüllü, aşı yapıldıktan sonra 30 dakika hastanede kalıyor ve kendisinin durumu inceleniyor. Kişinin durumu iyiyse eve gitmesine izin veriliyor." şeklinde konuştu.

Tereşçenko, aşı olan kimselere sağlık durumunu takip etmek için özel bir kol saati takıldığını ve bu bilgilerin çevrim içi olarak kendilerine ulaştığını bildirdi.

"Aşı yapanın spor yapmaması, alkol kullanmaması gerekiyor, az sayıda sigara içebilir." diyen Tereşçenko, aşı adayının kronik ve alerjik hastalığı bulunanlar ile hamilelere yapılmadığını aktardı.

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