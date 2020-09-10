Koronavirüs aşısı bulundu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs aşısında son durumu açıkladı
Son dakika koronavirüs haberleri gündemde yer almaya devam ederken korona virüs aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşandı. Rusya ve ABD gibi ülkeler başta olmak üzere klinik ortamda devam eden corona virüs aşı çalışmalarında üretim aşamasına geçilmişti. Ülkemizdeki bilim insanlarının aşı çalışmasıyla ilgili ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, faz 3 çalışmasına Türkiye'de başlandığını duyurdu. Peki, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte, koronavirüs aşı çalışmasında son gelişmeler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bilim insanlarının koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken ülkemizdeki test çalışmalarından olumlu haberler geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettiin Koca, " Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. " dedi. Diğer yandan Alman merkezli BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin aşı için tarih verdi.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmasıyla ilgili şunları ifade etti;
Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi.
Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.
3
Abone Ol
Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.
4
Abone Ol
AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Alman merkezli BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte yürüttükleri aşıda gelinen aşamayı anlattı. Prof. Dr. Şahin geliştirdikleri aşının ekim ortası veya kasım ayı başında yasal onay için hazır olacağını ve ardından aşılamaya başlayabileceklerinden emin olduklarını söyledi. Şahin geliştirdikleri ‘BNT162’ adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021’de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.
5
Abone Ol
ÜLKELER YAKINDA İZİN VERİR
Aşının hem genç yetişkinlerde hem de yaşlılarda antikor tepkilerinin şimdiye kadar en az yan etki ile güçlü olduğunu kanıtladığını iddia eden Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:
“Güvenli bir ürünümüz olduğuna inanıyorum ve bence bu aşı etkili olacak. Ülkeler acil kullanım için bu aşılara yakında izin verecektir Sık sık ateş görmüyoruz. Aşı denemelerine katılanların yalnızca küçük bir kısmında ateş var. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok daha düşük semptomlar görüyoruz. Bu tür aşılarda görülen semptomlar geçicidir, genellikle bir veya iki gün gözlenir ve sonra kaybolur.”
6
Abone Ol
30 BİN KİŞİDE DENENİYOR
ABD, temmuz ayında, 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmek için Pfizer ile 1.95 milyar dolarlık (16.6 milyar TL) bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs aşısının 3 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar hazır olacağını söyleyerek bu tarihi vurgulamıştı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Pfizer ve BioNTech’in aşısı, dünya çapında yapılan klinik denemelerdeki 34 aşıdan biri. Aşı için piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz 3 denemelerine temmuz ayında başlanmıştı.