Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte Rusya'nın aşı çalışmaları hakkında son durum!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 703 bine yükselirken, can kaybı 727 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 643 bini geçti. Tüm dünyada bunlar olurken, ülkelerin aşı çalışmaları da devam ediyor. Aşı çalışmaları süreken en çok heyecanlandıran açıklama Rusya'dan gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi. Peki, Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte, Rusya'nın aşı çalışmalarında son durum...
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürdü. Öte yandan ABD Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de Rusya'nın iddialarına yönelik açıklama geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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RUSYA: AŞI İKİ HAFTA İÇİNDE HAZIR OLACAK
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürdü.
Muraşko, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, dün tescil edildiğini bildirdikleri Kovid-19 aşısına ilişkin açıklamalar yaptı.
Aşının kalite kontrolünü gerçekleştirdiklerini iddia eden Muraşko, "Önümüzdeki iki hafta içinde aşının ilk paketleri hazır olacak ve ilk önce sağlık çalışanlarına verilecek." şeklinde konuştu.
Kovid-19 aşısının gönüllü yaptırılacağını vurgulayan Muraşko, "Bazı doktorların virüse karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, aşı olmak doktorun inisiyatifine bırakılacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Muraşko, sağlık çalışanları, öğretmenler ve risk grubunda olan kişilere aşıyı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Aşının başta iç piyasaya yönelik üretileceğini belirten Muraşko, "İlk önce vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamalıyız." dedi.
Yabancı ülkelere aşının üretilmesini teklif edeceklerini de dile getiren Muraşko, "aşının güvenli olmadığı" yönündeki eleştirilerin de gerçeğe dayanmadığını savundu.
Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg da aralık-ocak aylarında 5 milyon doz aşının üretilmesini planlandıklarını ve yıl içinde aşıyı tüm ülkeye sağlayacaklarını ifade etti.
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AŞI KLİNİK SAFHADA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.
DSÖ'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz. Süreç, titiz bir gözden geçirilmesini gerektiriyor." denilmişti.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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DSÖ TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Kovid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Pandemi, yaşamları ve ekonomileri tehdit ediyor." diyen Jasarevic, Kovid-19'a karşı "işe yaradığı bilinen" tüm halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.
AA muhabirinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine ise Jasarevic, gelecekte virüsün iletimini azaltmaya yardımcı olacak "güvenli ve etkili" tedavi ve aşılar için sürecin hızlandırılması ve bunun için yatırım yapılması gerektiğine işaret etti.
"Ancak (aşı konusunda) ilerlemeyi hızlandırmak, güvenlikten ödün vermek değildir, böyle bir anlama da gelemez." ifadesini kullanan Jasarevic, sürecin hızlandırılması ve aşı geliştirilmesinde test, üretim ve lojistik çerçevenin elverişli olması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdiği Rusya'daki aşı çalışmalarını takip ettiklerini aktaran Jasarevic, "Rus sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz ve aşının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.
Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." bilgisini paylaşmıştı.
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ABD: ÖNEMLİ OLAN GÜVENİLİR OLMASI
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiği açıklamasına değinerek, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." dedi.
Azar, ABC canlı yayınına katılarak, Putin'in Kovid-19 aşısı konusunda bugün yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Azar, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." görüşünü paylaştı.
Azar, ABD'nin yıl sonuna kadar onlarca milyon aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini vurguladı.
Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." bilgisini paylaşmıştı.