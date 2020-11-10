Koronavirüs aşısı bulundu mu?.. İşte Pfizer, BioNTech ve Kovid 19 aşılarından gelen son dakika haberleri
Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirildi. Peki Koronavirüs aşısı bulundu mu?.. İşte Pfizer, BioNTech ve Kovid 19 aşılarından gelen son dakika haberleri
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirildi.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtildi.
Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilen açıklamada, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı vurgulandı.
Açıklamada, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvurulmasının planladığı ifade edilerek, bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Kovid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir.” ifadesini kullandı.
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Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu.
Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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Pfizer Başkanı Albert Bourla da söz konusu gelişmeyi bilim ve insanlık için harika bir gün olarak nitelendirdi.
BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığını duyurmuştu.
Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
Avustralya'daki bir laboratuvar yeni tip koronavirüs aşısının üretimine başlıyor.
Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı. Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi.
Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.
Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.
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AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu
AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmişti.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.