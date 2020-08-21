Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte aşı çalışmalarında son durum!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 732 bine yükselirken, 793 bin 904 kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 409 bin kişi iyileşti. ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 719 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 65 bine ulaştı. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerin de aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar da aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğu ve son durumu hakkında bilgi sahibi olmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Koronavirüs aşısı bulundu mu?
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Endonezya ve Çin, 3. aşama klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması imzaladı. Öte yandan Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren Çin maden şirketinin, henüz test aşamasında olan bir yeni tip koronavirüs aşı adayını ülkedeki bazı çalışanları üzerinde denediği ortaya çıktı. İşte, aşı çalışmalarında son durum...
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AŞI ÇALIŞMALARI DENENMEYE BAŞLADI
"The Australian" gazetesinde yer alan habere göre, devlete ait Çin Metalurji Grubu bünyesindeki Ramu NiCo maden şirketi, Papua Yeni Gine Sağlık Bakanlığına gönderdiği mektupta, ülkede görev yapan 48 Çinli çalışanına 10 Ağustos'ta Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti.
Mektupta çalışanlara hangi aşı adayının uygulandığına dair bilgi verilmezken, aşı vurulan kişilere yapılan virüs testlerinin hatalı olabileceği uyarısı yer aldı.
Bakanlık şirketin beyanıyla ilgili soruşturma başlatırken, Ulusal Pandemi Kontrolörü David Manning, Çin Büyükelçisine yazdığı mektupta, "Çin hükümetinin şirketin aşı bildirimiyle ilgili görüşünü derhal açıklığa kavuşturmasını" talep etti.
Manning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Papua Yeni Gine'ye ithal edilen her aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalı, titiz deneme ve prosedürlerden geçirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) tasdik edilmiş olmalıdır." dedi.
Şirket, iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Pekin yönetimi de henüz bir açıklama yapmadı.
Çin'de Sinopharm ilaç şirketinin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki Kovid-19 aşısını uyguladığı iddia edilmişti.
Devlete ait şirketlerin bazılarında görev için yurt dışında gidecek personele aşı yaptırmalarının önerildiğine dair haberler Çin medyasında yer almıştı.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CCDC) Genel Direktörü Gao Fu, geçen ay katıldığı bir internet seminerinde, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşı adaylarından birinin, klinik denemeler için onay almadan önce üzerinde denenmesi için gönüllü olduğunu açıklamıştı.
Bilim insanları, bir aşı adayının klinik deneme onayı alınmadan önce insanlar üzerinde test edilmesine karşı çıkıyor. Programlı bir klinik deneme kapsamında yapılmayan bu tür ön testlerin aşı adayının güvenilirliğine ve etkililiğine dair yeterli veri sağlamayacağı savunuluyor.
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ÇİN'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.
CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.
CanSino'nun aşı adayı dışında, SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.
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YIL SONUNA KADAR PİYASAYA ÇIKABİLİR
Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.
SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Kovid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.
Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil." diye konuştu.
Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.
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RUSYA'NIN AŞISINDA DENEMELER BAŞLAYACAK
Rusya'nın ürettiği tartışmalı Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Reuters'ın duyurduğu ve TASS Haber Ajansı'na dayandırılan habere göre ülkede aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi.
TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.
Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti. Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.