Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona virüs (coronavirüs) aşısında son dakika gelişmesini Bakan Koca açıkladı
Son dakika koronavirüs aşı haberleri gündemde yer almaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yerli aşı çalışmalarında aşının üretimi için sertifika alındığını belirten Bakan Koca, "2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi. Bu gelişmenin ardından Koronavirüs aşısı bulundu mu? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Sağlık Bakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada, aşının üretim aşamasında olduğunu belirtmişti. İşte, coronavirüs aşısında son durum...
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Koronavirüs aşısında son durum Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından Türkiye'nin salgın gündeminde değerlendiriliyor. Aralık 2019'dan beri tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, Türkiye'nin klinik aşı safhasında olumlu gelişmeler yaşandı. Aşının üretim aşamasında olduğunu belirten Bilim Kurulu açıklaması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki haftalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim" dedi. İşte, coronavirüs aşısıyla ilgili ayrıntılar.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi.
İşte, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
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Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti. İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı. Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Faz1'den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100'lerle ifade edilen bir sayı olacak faz2. Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak. Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim.
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SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI ÇALIŞMASINDA SON DURUMU DUYURMUŞTU
Bilim Kurulu'ndan geçtiğimiz günlerde aşı çalışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmıştı.
Bilim Kurulu toplantısı sonucunda son dakika açıklamalarında bulunuldu. Yapılan açıklamalar şu şekildedir;
Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.
Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.
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TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.