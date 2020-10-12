Koronavirüs aşısı bulundu mu? Corona virüs (coronavirüs) aşısında son dakika gelişmesini Bakan Koca açıkladı

Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti. İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı. Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Faz1'den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100'lerle ifade edilen bir sayı olacak faz2. Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak. Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim.