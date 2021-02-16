Koronavirüs aşı randevusu alma yöntemleri: MHRS ve telefondan nasıl aşı randevusu nasıl alınır?
Koronavirüs aşılama takvimi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, randevu almaya başladı. 65 yaş ve üstü yurttaşlar, 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren koronavirüs aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabiliyor. İlk doz aşılarını yaptıracak olan vatandaşlar, koronavirüs aşı randevusu alma yöntemlerini araştırıyor. Peki, MHRS ve telefondan nasıl aşı randevusu nasıl alınır?
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatılmıştı. Ocak ayında başlayan koronavirüs aşılama uygulaması Türkiye genelinde devam ediyor. www.mhrs.gov.tr" ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üstündeki eşlerinin ilk doz aşıları yapılıyor.
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Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.
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AŞI DURUMU KONTROLÜ
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
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AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA
Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.
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“AŞILA” ile Önce Kayıt, Sonra Aşı
Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.
Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.
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Bundan sonraki aşamada, vatandaş dilerse hekim, “AŞILA” uygulaması üzerinden 2. doz aşı randevusunu verebiliyor. Hekimler, 2.doz için belirlenen tarih aralığından uygun zaman dilimine göre 2.doz aşı randevusunu oluşturabiliyor. Aşı türüne göre ilk dozdan itibaren o aşı için belirlenen süre geçene kadar randevu verilmesi engelleniyor. Randevu oluşturulduğunda bu randevu bilgisi de yine kısa mesaj ile vatandaşa gönderiliyor ve e-Nabız hesabında yer alıyor.
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2. dozun uygulanması ile aşılama tamamlandığında vatandaşlar, her iki aşısının bilgisini e-Nabız hesabı ve Hayat Eve Sığar’dan görüntüleyebiliyor. Ayrıca aşı kartını hem İngilizce hem Türkçe olarak PDF halinde indirip karekodu okutarak belge doğrulaması yapabiliyor.