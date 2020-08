Koronavirüs 5 Ağustos Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara ve İl il günlük corona virüs vaka sayıları

İspanya'da can kaybı 26 artarak 28 bin 498'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 760 artarak 349 bin 894'e ulaştı.



İran'da vaka sayısı 314 bin 786'ya, can kaybı 17 bin 617'ye çıktı, 272 bin 535 kişi de sağlığına kavuştu.



İngiltere'de vaka sayısı 306 bin 293'e, can kaybı 89 artarak 46 bin 299'a ulaştı.



İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 171'e, toplam vaka sayısı 248 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 766'ya ulaştı.



Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.



Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.



Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.



Yunanistan'da, maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.