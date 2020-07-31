Koronavirüs 31 Temmuz Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayısı.. Corona Virüs haritası ve illere göre günlük vaka sayısında son durum
31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu, son gelişmelerle anlık olarak değişiyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, ABD'de vaka ve ölüm sayısı hızla artmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen son dakika haberine göre ülkede artan vakalar nedeniyle tekrar kısıtlamalara geri dönüleceği açıklandı. Brezilya ve Hindistan'da ise kritik tablo sürüyor. Ülkemizdeki son durumu Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla vatandaşlarla paylaşmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tüm bölgelerimizdeki günlük koronavirüs vaka sayılarını ve harita dağılımını açıkladı. İşte 31 Temmuz Türkiye tablosundaki son durum vaka ve ölüm sayıları
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 336 bini aşarken, can kaybı 673 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 827 bine yükseldi.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 552 bin 265’e, can kaybı 90 bin 134’e çıktı, 1 milyon 787 bin 419 kişi iyileşti.
Brezilya hükümeti, ülke sınırlarını kısmen açarak yabancıların yalnızca hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi.
Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 583 bin 792'ye, can kaybı ise 34 bin 968'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 582 olarak kayda geçti.
Rusya'da vaka sayısı 834 bin 499’a, ölü sayısı 13 bin 802’ye, iyileşenlerin sayısı 629 bin 655’e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19'a karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.
İtalya'da son 24 saatte can kaybı 3 artarak 35 bin 132’ye, vaka sayısı ise 386 artarak 247 bin 158'e ulaştı. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.
İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 430'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 7 günde 10 artışla 28 bin 443'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke genelinde mevcut durumda 412 noktada aktif vakalar olduğunu belirtti.
Belçika'da vaka sayılarının üçte birinin görüldüğü Hollanda sınırındaki Anvers kentinde, "gece sokağa çıkma" yasağı uygulaması başladı.
Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.
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SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORU
Günün Özeti - 28/07/2020
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%2,3 ve -%7,4), COVID-19 test sayısında ise artış (%3,8)görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalışKuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%25,0). En fazla artış ise Batı MarmaraBölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 vakadır.
80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 11,8,erkeklerde ise 17,6’dır.
Bir önceki güne göre Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Batı Anadolu,Batı Karadeniz ve İstanbul Bölgelerinde hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki değişimazalmıştır (sırasıyla -%27,3, -%19,3, -%11,5, -%10,0, -%6,7 ve -%1,3). Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.
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Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.
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Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."