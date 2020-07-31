Koronavirüs 31 Temmuz Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayısı.. Corona Virüs haritası ve illere göre günlük Covid 19 vaka sayısında son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORU Günün Özeti - 28/07/2020



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%2,3 ve -%7,4), COVID-19 test sayısında ise artış (%3,8)görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalışKuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%25,0). En fazla artış ise Batı MarmaraBölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 vakadır.



80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 11,8,erkeklerde ise 17,6’dır.



Bir önceki güne göre Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Batı Anadolu,Batı Karadeniz ve İstanbul Bölgelerinde hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki değişimazalmıştır (sırasıyla -%27,3, -%19,3, -%11,5, -%10,0, -%6,7 ve -%1,3). Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.