Koronavirüs 28 Ağustos Türkiye tablosu - Ölüm, vaka ve iyileşen sayısı! Dünya genelinde vaka sayısı artmaya devam ediyor

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.