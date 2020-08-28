Koronavirüs 28 Ağustos Türkiye tablosu - Ölüm, vaka ve iyileşen sayısı! Dünya genelinde vaka sayısı artmaya devam ediyor

İtalya’da son 24 saatte 1071 yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 258 bin 136'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı da 205 bin 203'e yükseldi.



Almanya’da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 34 artarak 232 bin 82 oldu. Bugünkü günlük vaka, 25 Nisan’da kayda geçen 2 bin 55 vakadan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. Ülkede can kaybı 9 bin 276'ya, iyileşen sayısı 206 bin 600'e çıktı.



Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesini güncelleyerek Belçika’nın Brüksel kentini listeye dahil etti, Bulgaristan’ın Varna kenti ve Avustralya’nın Viktoria eyaletini listeden çıkardı.