Koronavirüs 27 temmuz Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayıları.. Coronavirüs dünya geneli son durum ve risk haritası
Koronavirüs 27 Temmuz dünya geneli vaka ve ölüm sayıları güncellendi. 16.264.048 vaka sayısı ile artış devam ederken, Covid 19 vaka sayılarının en çok yükseldiği ülke olarak ABD ve Brezilya dikkat çekiyor. Bu ülkeleri Hindistan ve Rusya takip ediyor. Güncellenen sayıların ardından ABD'de 4 milyonu aşan corona virüs vakası bulunurken, 146 bin kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde 648 bin kişi yaşamını covid 19 nedeniyle kaybetti. 9 milyon 400 bin kişi ise bu hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Türkiye koronavirüs tablosunda ise son durum merak ediliyor. Peki 27 temmuz vaka ve ölüm sayıları nedir? İşte gelen son açıklamalar ve gündemdeki corona virüs haberleri
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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 16 milyon 324 bine ulaşırken, can kaybı 650 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 985 bine yükseldi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 324 bine ulaşırken, can kaybı 650 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 985 bine yükseldi.
ABD'de vaka sayısı 4 milyon 341 bine yükselirken, can kaybı 149 bin 602'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bini geçti.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 402 bine, can kaybı 86 bin 591'e çıktı. Ülkede 1 milyon 617 bin 480 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 49 bin 719 artarak 1 milyon 435 bin 213'e ulaştı, 32 bin 809 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 917 bin 234 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da vaka sayısı 812 bin 485'e yükselirken, can kaybı 77 artarak 13 bin 269 olarak kaydedildi. Ülkede 600 bin 250 kişi iyileşti.
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Koronavirüs Türkiye tablosundaki son durumu bu sözlerle paylaştı;
eni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor
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İngiltere'de ise vaka sayısı 299 bin 426'ya ulaştı, 45 bin 752 kişi öldü.
İran'da vaka sayısı 291 bin 172'ye yükseldi, can kaybı 15 bin 700 oldu, 253 bin 213 kişi de sağlığına kavuştu.
İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 107'ye, toplam vaka sayısı 246 bin 118'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 446'ya ulaştı.
Nijerya Tabipler Birliği, 102 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
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Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde yaşandığı bildirildi.
Vietnam'da 99 gün aradan sonra yurt içi kaynaklı vakalara rastlandı.
Kamboçya, Malezya ve Endonezya'dan gelen uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren geçici olarak durdurulacağını açıkladı.
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.
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İngiltere'de ilk defa evcil hayvanda Kovid-19 tespit edildi
İngiltere'de, ilk kez evde bakılan kedide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
İngiltere Veterinerlik Ofisinden yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da İngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansında bir evcil kediye Kovid-19 testinin yapıldığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Kedinin, ülkede Kovid-19'un tespit edildiği ilk hayvan olarak kayıtlara geçtiği ifade edilirken, evcil kediye Kovid-19 virüsünün nasıl bulaştığına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.
İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss, İngiltere'de nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını belirterek, evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt olmadığına dikkati çekti.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle ise hayvanlara virüsün insanlardan bulaşmış olabileceğini aktardı.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı
ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıktı.
O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.
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İran'da Kovid-19 hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr, Kovid-19 nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.
Ülke genelindeki hastanelerde, Kovid-19 nedeniyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu aktaran Payendemehr, "Son dönemde Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Kovid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da son günlerde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 15 bin 912'ye, vaka sayısı ise 293 bin 606'ya ulaştı.
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İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün görülen belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.
Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.
Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.
Öte yandan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Kovid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.
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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 818 bin 120’ye, ölü sayısı 13 bin 354’e ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 635 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 818 bin 120’ye yükseldi.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 85 artarak 13 bin 354’e, iyileşen sayısı 3 bin 79 artarak 603 bin 329’a çıktı.
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,9’unda semptoma rastlanmadı.
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 238 bin 641’e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 411’e çıktı.
Ülkede yapılam test sayısı 27 milyon 100 bini geçti
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 239 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 27 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.
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Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 61, Güney Kore'de 25 yeni vaka tespit edildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 61 Kovid-19 vakasına rastlandı.
Yurt içi kaynaklı 57 yeni vakadan 41'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 16’sı da Liaoning ve Jilin eyaletlerinde tespit edildi.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de son 2 haftada 200'ün üzerinde vaka görüldü.
Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 891’e çıktı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 918 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 339 olarak açıklandı.
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Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 9 vakadan 8’i başkent Seul’de görüldü.
Toplam vaka sayısının 14 bin 175’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 905 kişi iyileşti.
Ülkede son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a ulaştı.
Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.