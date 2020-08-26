Koronavirüs 26 Ağustos Türkiye tablosunda son gelişmeler: Dünya geneli coronavirüs vaka ve ölüm sayısı.. İl il günlük vaka sayıları
Türkiye 26 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte vefat sayısı 20 olurken, 1.002 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu. Diğer yandan dünya geneli koronavirüs verileri de belli oldu. Son dakika bilgisine göre, vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1852 artarak 182 bin 470'e yükseldi. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 674 bin 176 vakayla Brezilya, 3 milyon 246 bin 929 vakayla Hindistan izliyor. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor. Peki, 26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte, dünya geneli 26 Ağustos koronavirüs tablosu ve Türkiye'de son gelişmeler.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 956 bin 36 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 182 bin 412 kişi yaşamını yitirdi.