Koronavirüs 25 Haziran Türkiye tablosunda son durum: Corona Virüs'te (Covid 19) dünya geneli vaka sayısı 9 milyonu aştı
Corona virüs Türkiye günlük tablosunda yer alan son bilgilere göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybetti, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu. Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir konusuna vurgu yaptı. Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken salgının en çok etkiliği ülkeler arasında yer alan Amerika ve Brezilya'da vaka sayıları artışını sürdürüyor. Son bilgilere göre ABD'de vaka sayısı 2.381.369 olurken, Brezilya'da 1.118.631 olarak dikkat çekti. Bu ülkeleri Hindistan, İngiltere, Peru ve Şili takip etti. İspanya'da ise son 1 haftada 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'deki koronavirüs son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla güncelleniyor. İşte, 25 Haziran 2020 Türkiye ve dünyada günlük koronavirüs tablosunda son durum bilgileri.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 443 bine, can kaybı 123 bin 890'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 25 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim.
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FAHRETTİN KOCA'NIN 24 HAZİRAN VERİLERİ PAYLAŞIMI
Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.
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Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıktığını, kendisinin karantinada olduğunu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiğini açıkladı.
Stamaliyeva, Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ve bir korumanın ikinci testinin de pozitif olduğunu, bu kişilerin hastalık belirtileri bulunmadığı için 14 günlük ev karantinasında gözetim altında tutulacaklarını kaydetti.
Sözcü Stamaliyeva, heyetteki diğer üyelerin de test sonuçlarının negatif çıktığını ve tecritte olduklarını söyledi.
Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için 23 Haziran'da Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almış, dün gece ülkesine dönmüştü.
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Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 857 artarak 472 bin 972'ye ulaşırken, 14 bin 907 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 271 bin 688 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 862'ye yükseldi.
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İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 166'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 327 olarak güncellendi.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 644'e, toplam vaka sayısı 239 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 186 bin 111'e ulaştı.
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Fransa'da can kaybı 29 bin 731'e yükselirken, vaka sayısı 161 bin 348, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 74 bin 871 olarak açıklandı.
BM'de 28 personel hayatını kaybetti
Almanya'da başta et fabrikalarında artan Kovid-19 vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı. Başkent Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildi.
Belçika, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu. Ülkede sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezleri açılacak.
Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.
Moldova'da OHAL uzatıldı
Malezya'da salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.
Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.
Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Moldova, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.