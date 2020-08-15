Koronavirüs 15 Ağustos Türkiye tablosu: Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 21 milyonu aştı - İl il koronavirüs verileri (İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 357 bini aştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 763 bin 387 kişi öldü.



Vaka sayısı 21 milyon 357 bin 890'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 151 bin 766 kişi sağlığına kavuştu.



Dünyada tedavisi süren 6 milyon 442 bin 737 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 476 bin 266 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 171 bin 535 kişi hayatını kaybetti.



