13 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosunda vaka ve ölüm sayısında son durum.. Corona Virüs dünya geneli haritası.. Riskli ülkeler ve Covid 19 haberleri

Özbekistan'da iç hatlarda uçak ve tren seferleri durduruldu



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 338 artarak 13 bin 193'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 61'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 129 artarak 7 bin 852'ye ulaştığı kaydedildi.



Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 70 bin kişinin gözetim altında tutuluyor, 5 bin 280 hastanın tedavisi sürüyor.



Önceki gün ülkede saptanan 486 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.



Özbekistan'da, yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında bugünden itibaren iç hatlarda uçak ve tren seferleri ay sonuna kadar askıya alındı.



65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının da yasaklandığı ülkede kuaför ve güzellik salonlarının faaliyeti de 1 Ağustos'a kadar yasaklandı.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz’dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.



Ermenistan'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 32 bin 151'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 573'e yükseldi.



Bugüne kadar 135 bin 687 test yapılan ülkede, 19 bin 865 Kovid-19 hastası iyileşti.



Ermenistan'da 11 bin 530 hastanın tedavisi sürüyor.



Öte yandan hükümet, ülkede 16 Mart'tan itibaren devam eden olağanüstü halin (OHAL) 12 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.



Tacikistan'da 46 yeni vaka



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 552'ye çıktı.



İyileşenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 228'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin öldüğü ülkede 1272 hastanın tedavisi sürüyor.



Gürcistan'da vaka sayısı 1026 oldu



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1026'ya yükseldi.



Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, yeni tespit edilen 9 vakanın tamamının yurt dışından gelenler olduğunu bildirdi.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 857 hasta iyileşti.



Gürcistan'da 5 bin kişi karantinada, 219 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.