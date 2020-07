13 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosunda vaka ve ölüm sayısında son durum.. Corona Virüs dünya geneli haritası.. Riskli ülkeler ve Covid 19 haberleri

Rusya'da vaka sayısı 727 bin 162'ye, can kaybı 11 bin 335'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 501 bin 61 oldu.



İngiltere'de ise vaka sayısı 289 bin 603'e ulaşırken, 44 bin 819 kişi yaşamını yitirdi.



İran'da vaka sayısı 257 bin 303'e yükseldi, can kaybı 12 bin 829 oldu. Ülkede 219 bin 993 kişi sağlığına kavuştu.



İtalya'da can kaybı 9 artarak 34 bin 954'e, toplam vaka sayısı 243 bin 61'e, iyileşenlerin sayısı 194 bin 928'e ulaştı.