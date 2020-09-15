Korona virüse yakalan Cimilli İbo yoğun bakımda - İşte Cimilli İbo'nun son durumu

Cimilli İbo’nun kuzeni Fatih İslam Karaoğlu sanatçının son durumunu şu sözlerle duyurdu: İzmit Gölcük Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakımda yatmakta olan Dayımın oğlu sanatçı Cimilli İbo’ya Rabbimden acil şifalar diliyor, ilgisi için eski Çayeli Belediye Başkanı Uzman Dr Atilla Esmen kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum.