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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 11:32 | 

Korona virüse yakalan Cimilli İbo yoğun bakımda - İşte Cimilli İbo'nun son durumu

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo’nun korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Böbrek yetmezliği de bulunan İbrahim Özer'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Cimilli İbo’nun son durumunu kuzeni açıkladı.

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Cimilli İbo olarak bilinen Karadeniz müziğinin tanınmış ismi İbrahim Özer, Kocaeli'ndeki evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan test sonucunda Cimilli İbo'nun korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

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Coronavirüs testi pozitif çıkan Cimilli İbo'nun Gölcük Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Cimilli İbo’nun kuzeni Fatih İslam Karaoğlu sanatçının son durumunu şu sözlerle duyurdu: İzmit Gölcük Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakımda yatmakta olan Dayımın oğlu sanatçı Cimilli İbo’ya Rabbimden acil şifalar diliyor, ilgisi için eski Çayeli Belediye Başkanı Uzman Dr Atilla Esmen kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum.

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Cimilli İbo’nun kuzeni Fatih İslam Karaoğlu sanatçının son durumunu şu sözlerle duyurdu: İzmit Gölcük Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakımda yatmakta olan Dayımın oğlu sanatçı Cimilli İbo’ya Rabbimden acil şifalar diliyor, ilgisi için eski Çayeli Belediye Başkanı Uzman Dr Atilla Esmen kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum.

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