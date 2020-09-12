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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 12:32 | 

Korona testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, ne zaman öldü? İşte Halil Kumova'nın oynadığı diziler

'Zalo' isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Usta oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Haberler ardından Halil Kumova’nın hayatı ve ölümüne dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Korona testi pozitif çıkan Halil Kumova kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman öldü?

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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

2HALİL KUMOVANIN ÖLÜM NEDENİ
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HALİL KUMOVA'NIN ÖLÜM NEDENİ

Zalo filminin çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 10 Eylül 2020'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kuova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı.

3HALİL KUMOVANIN YER ALDIĞI DİZİLER
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HALİL KUMOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)
Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)

Gerçek Kesit (1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)

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