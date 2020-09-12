Korona testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, ne zaman öldü? İşte Halil Kumova'nın oynadığı diziler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.