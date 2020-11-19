Korona tedbirleri ne zaman başlayacak? Pandemi yasakları ne zaman başlıyor? Genelge yayımlandı!
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Genelgede lokanta ve restoran gibi işletmeler için de bir takım tedbirlerin alındığı görülüyor. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgli ayrıntılar ile 20 yaş altına kısıtlamanın detayları da belli oldu. Ayrıca kapatılacak işletmelerin hangileri olduğu netlik kazandı. Bunun yanında berber, market ve AVM gibi yerlerin çalışma saatleri de değişti. Peki, pandemi yasakları ne zaman başlıyor?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması ile ilgili genelgenin yayımlanması ile birlikte, kapanması gündemde olan işletmelerin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar söz konusu kısıtlamaların ne zaman başlayacağını araştırıyor. En çok merak edilen ise çalışma saatine kısıtlama getirilen işletmelerin durumu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi.
Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.
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LOKANTALAR PAKET SERVİSE GEÇECEK
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
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SİNEMA SALONLARI VE HALI SAHALAR KAPATILIYOR
İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ AYRINTILARI
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.