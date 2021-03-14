Korona protestocularına polis müdahalesi

Düsseldorf’da ise yaklaşık 2 bin kişi Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi binasının önünde toplanarak, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için polis bir süre sonra gösteriyi sonlandırdı. Ayrıca Kiel, Hannover, Stuttgart ve Postdam kentlerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.