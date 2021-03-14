Korona protestocularına polis müdahalesi

Başkent Berlin’de ‘Artık Yeter’ sloganıyla yaklaşık 1000 kişi, Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Göstericiler, ‘Tedbirleri kaldırın’, ‘Merkel yerine özgürlük’, ‘Temel haklar hediye değildir’ ve ‘Lobi diktatörlüğü yerine katılımcı demokrasi’ yazan dövizler taşıdı.
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Yapılan konuşmalarda, hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler eleştirildi ve halkın istekleri yerine ilaç sektörünün taleplerinin karşılandığı savunuldu. Eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Polis, birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptı.
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Dresden’de de gösterilerin yasaklanmasına rağmen protestocular izinsiz toplandı. Polisin “Dağılın” çağrılarına kulak asmayan, maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler polise saldırdı.
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CDU Saksonya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Alexander Dierks, polise yönelik şiddeti kınayarak, göstericilerin gerçek yüzlerini gösterdiğini belirtti. Göstericilerin şiddet eğilimli aşırılar olduğunu ifade eden Dierks, “Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler” değerlendirmesinde bulundu.
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Düsseldorf’da ise yaklaşık 2 bin kişi Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi binasının önünde toplanarak, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için polis bir süre sonra gösteriyi sonlandırdı. Ayrıca Kiel, Hannover, Stuttgart ve Postdam kentlerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.
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Münih’te hafta sonu kentin üç ayrı bölgesinde miting izni alan göstericiler, öngörülen katılımcı sayısını aştı. 500 kişiyle sınırlı tutulan eyalet meclisi önündeki gösteriye 2 bin kişiden fazla insan gelince polis göstericilerin dağılmaları için uyarıda bulundu. Ancak göstericiler dağılmak yerine oturma eylemine geçince bu polis müdahale etmek zorunda kaldı.
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‘Artık Yeter’ sloganıyla yola çıkan göstericiler, ellerinde ‘Söder istifa’ yazılı pankartlar taşıdı, hükümet tarafından alınan korona önlemlerinin amacından saptırıldığını ileri süren konuşmalar yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterilerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, çoğu göstericinin maske takmadığı gözlemlendi.
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Toplandıktan bir saat sonra dağıtılan protestocular küçük gruplar halinde kent merkezinde buluşarak gösterilere devam etti. Polis tarafından verilen bilgiye göre suç işledikleri belirtilen 50 kişiye cezai işlem başlatıldı. Protestocu gruplar ise yaşam özgürlüğünün sekteye uğratıldığını iddia ettikleri kısıtlamalara son verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.