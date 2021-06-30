Korona olanlar ne zaman aşı yaptıracak? Corona virüs geçirenler için hatırlatma dozunda süre indirildi!
Korona olanların ne zaman aşı olacağı merakla bekleniyordu. Delta varyantına karşı aşılamada üçüncü doz için takvim oluşturan Bilim Kurulu, koronavirüs geçirenler için bekleme süresinin kısalmasına karar verdi. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı geçirmiş olanların hatırlatma dozu için 6 ay beklemeyeceklerini belirtti. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşmeye hazırlanırken, virüs geçiren milyonlarca vatandaş da aşılarını olacakları tarihe odaklandı. Peki, korona geçirenler ne zaman aşı olacaklar? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 3. doz aşılamanın varyantlar üzerinde etkili olacağını kararlaştırdıklarını belirtti. Koca, korona olanlar için hatırlatma dozunun 3 ay sonra yapılacağını bildirdi. Coronavirüs geçiren hastalar daha önce aşılarını yaptırmak için 6 ay bekliyorlardı.
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KORONAVİRÜS OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.
Bilim Kurulu'nun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:
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"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.
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Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."