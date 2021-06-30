Korona olanlar ne zaman aşı yaptıracak? Corona virüs geçirenler için hatırlatma dozunda süre indirildi!

KORONAVİRÜS OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.



Bilim Kurulu'nun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi: