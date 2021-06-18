Korona olanlar ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler ikindi doz aşı olacak mı? İşte covid geçirenlerin aşı olması hakkında bilgi

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. Peki, Covid olanlar ne zaman aşı olacak?Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da geçmişte kovid olan kişilerin ne kadar süre sonra aşı olması gerektiği merak konusu oldu.