Hep korona yüzünden

Koronavirüsten korunmak için yüzlerini maskeyle kapatan bazı ünlüler, iddialı karın kaslarını da gözler önüne sermeye başladı. Yani bir anlamda gösteri dünyasında yeni bir akım ortaya çıktı. Pandeminin başından bu yana renkli, desenli, iddialı maskelerle bir akım yaratan ünlüler şimdi de böyle bir yeniliğe imza attı. İşte maskeli karın kası modasının öncüsü olan o ünlüler.