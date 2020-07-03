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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 10:26,

Hep korona yüzünden

Gösteri dünyasının ünlüleri de neredeyse üç aydır evlerine kapanmıştı koronavirüs pandemisi nedeniyle... Ama tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte hepsi yavaş yavaş hayata dönmeye başladı. Elbette "yeni normaller" kapsamında. Sokağa çıkarken maskelerini eksik etmeyen bazı ünlüler bu arada yeni bir moda da yarattı.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Mega

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Koronavirüsten korunmak için yüzlerini maskeyle kapatan bazı ünlüler, iddialı karın kaslarını da gözler önüne sermeye başladı. Yani bir anlamda gösteri dünyasında yeni bir akım ortaya çıktı. Pandeminin başından bu yana renkli, desenli, iddialı maskelerle bir akım yaratan ünlüler şimdi de böyle bir yeniliğe imza attı. İşte maskeli karın kası modasının öncüsü olan o ünlüler.

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Ariel Winter bu akımın öncülerinden biri. Birkaç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Winter, sonra özel bir beslenme ve spor programıyla kilo verdi.

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Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta ün kazanan Winter, kilo verdikten sonra giyim tarzını da değiştirdi. O da "korona modası"nın öncüleri arasında.

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Model Hailey Baldwin Bieber da "maskeli karın kası" modasının takipçilerinden biri.

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Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin Bieber, zaten geçmişten beri böyle giyiniyor.

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Genç oyuncu Camila Mendes de maskeli karın kası modasını takip ediyor.

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Jocelyn Chew koronavirüsten korunmak için böyle ilginç bir yöntem buldu.

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Chantal Jeffries, karın kaslarını korumak için egzersiz programını hiç aksatmıyor.

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Model Bella Hadid, önceki gün bir mağazadan çıkarken görüntülendi.

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Hadid, geçmişte de sık sık çok çalışarak sahip olduğu karın kaslarını gözler önüne seren giysiler tercih ediyor.

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Karantinada kilo aldığını ileri süren Ireland Baldwin, bir gömlek eşliğinde bu modayı takip etti.

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Kylie Jenner, önceki akşam arkadaşlarıyla buluştu.

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Bu gezinti için o da karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet tercih etti.

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