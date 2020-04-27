Korona günlerinde sağlığınızı ve kilonuzu bu tariflerle koruyun

Buharda levrek, kekikli mısır unu püresi ve haşlanmış bezelye Hazırlama süresi: 2 dakika

Porsiyon Sayısı: 1



Malzemeler:

250 gram levrek

3-4 dal doğranmış maydanoz

2 çorba kaşığı mısır unu

100 mililitre yağsız süt

1 tatlı kaşığı kekik veya biberiye

3 çorba kaşığı haşlanmış bezelye

Karabiber

Tuz



Yapılışı: Levreği, maydanoz, tuz ve karabiberle çeşnilendirin ve 10 dakika buharda pişirin. Mısır ununu sütle pişirdikten sonra üzerine kekiği serpin. Levreğinizi haşlanmış bezelye ve mısır unu püresi ile servis edin.