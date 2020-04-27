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Korona günlerinde sağlığınızı ve kilonuzu bu tariflerle koruyun
Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz dönemde sağlığımızı ve kilomuzu koruyacak öneriler paylaştı.
Zencefilli ve kivili smoothie
Hazırlama süresi: 5 dakika
Porsiyon sayısı: 2
Malzemeler:
200 gram yarım yağlı yoğurt
1 kase doğranmış kivi
2 çorba kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı doğranmış zencefil
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı
Kakule (isteğe bağlı)
Yapılışı: Yoğurt, mango, tofu, keten tohumu, zencefil, yağ ve kakuleyi blenderdan geçirin. Püre olana kadar karıştırın.
Tam buğday unlu ve yaban mersinli ekmek
Hazırlama süresi: 20 dakika
Porsiyon sayısı: 10
Malzemeler:
1,5 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı sade yulaf ezmesi
1 çay bardağı yarım yağlı süt
2 çorba kaşığı keten tohumu
2 çay kaşığı kabartma tozu
½ çay kaşığı tuz
1 su bardağı yarım yağlı yoğurt
½ çay bardağı bal
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
1 su bardağı yaban mersini
Yapılışı: Fırını 200 dereceye ısıtın. Un, yulaf, süt, keten tohumu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından yoğurt, bal ve limon suyu ekleyin. İyice karıştırın ve yabanmersinlerini ekleyerek blenderdan geçirin. Bu karışımı 15 dakika pişirin. (10 parçaya bölün.)
Tam tahıllı pancake
Hazırlama süresi: 10 dakika
Porsiyon Sayısı: 6
Malzemeler:
1 su bardağı tam buğday unu
100 mililitre yağsız süt
½ çay bardağı keten tohumu
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı toz tarçın
1 adet yumurta
1,5 bardak su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yapılışı: Un, süt, keten tohumu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın. Yumurta, su ve zeytinyağını ekleyip çırpın. 5 dakika dinlendirin. Pişireceğiniz tavayı orta ateşte ısıtın. Pancakelerin yapışmasını önleyecek kadar sıvı yağ ekleyerek her pancake’i pişirin.
Avokado ve labneli açık sandviç
Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1
Malzemeler
2 çorba kaşığı labne peyniri
2 tatlı kaşığı bal
2 dilim kızarmış tam tahıllı ekmek
½ ezilmiş avokado
Yapılışı: Ekmeğin üzerine sırasıyla labne peyniri, ezilmiş avokadoyu sürün. Üzerine de balı gezdirin.
Esmer pirinçli karnabahar salatası
Hazırlama süresi: 8 dakika
Porsiyon Sayısı: 2
Malzemeler
5 çorba kaşığı pişmiş esmer pirinç
1 kase haşlanmış karnabahar
6 adet çeri domates
2 çorba kaşığı keten tohumu
100 gram lor peyniri
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Yapılışı: Bütün içeriği karıştırın. Üzerine Limon ve zeytinyağını dökün. Salatanız hazır.
Buharda levrek, kekikli mısır unu püresi ve haşlanmış bezelye
Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1
Malzemeler:
250 gram levrek
3-4 dal doğranmış maydanoz
2 çorba kaşığı mısır unu
100 mililitre yağsız süt
1 tatlı kaşığı kekik veya biberiye
3 çorba kaşığı haşlanmış bezelye
Karabiber
Tuz
Yapılışı: Levreği, maydanoz, tuz ve karabiberle çeşnilendirin ve 10 dakika buharda pişirin. Mısır ununu sütle pişirdikten sonra üzerine kekiği serpin. Levreğinizi haşlanmış bezelye ve mısır unu püresi ile servis edin.
Sebzeli tavuk baget
Hazırlama süresi: 30 dakika
Porsiyon Sayısı: 2
Malzemeler
2 adet tavuk baget
2 çorba kaşığı mısır
1 adet doğranmış kırmızı veya sarı kapya biber
2 adet küp küp doğranmış kabak
100 gram mantar
Yarım soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yapılışı: Baget tavukları fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Ardından soğanı zeytinyağı ile hafif kavurduktan sonra mantar, mısır, kabak ve kapya biberleri bir tavada 10 dakika soteleyerek pişirin. Bir tabağa önce sotelenmiş sebzeleri üzerine fırından aldığınız tavuk bagetlerinizi ekleyerek servis yapın.
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