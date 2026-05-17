Korona günlerinde hobi olarak başladı, şimdi toplu siparişler alıyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 12:21

Kayseri’de 2 çocuk annesi Kiraz Badem (38), pandemi sürecinde yerleştiği ailesinin bağ evinde kız kardeşiyle taş, polyester ve fiber malzemelerle hobi olarak başladığı heykelcilik işinde, kullanılmayan garajı sanat atölyesine dönüştürdü. Kız kardeşiyle yaklaşık 5 yılda yüzlerce çeşit heykel yapan Badem, eserlerini bağ evinin garajında ve internet üzerinden satışa çıkarıyor. Badem, “Hobi olarak başladığımız, keyif aldığımız, burada zaman geçirdiğimiz kendi atölyemiz, iş kapısına dönüştü. E-ticaret devam ediyor. Toplu olarak ürün verdiğimiz noktalar var. Bireysel müşterilerimiz var. Son dönemlerin en popüler etkinliklerinden olan planladığımız workshop etkinlikleri var” dedi.