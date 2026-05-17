Korona günlerinde hobi olarak başladı, şimdi toplu siparişler alıyor

‘ZAMAN GEÇİRDİĞİMİZ ATÖLYEMİZ, İŞ KAPISINA DÖNÜŞTÜ’
Daha çok bahçe figürü ürünler yaptıklarını söyleyen Badem, “Hobi olarak başladığımız, keyif aldığımız, burada zaman geçirdiğimiz kendi atölyemiz iş kapısına dönüştü. E-ticaret devam ediyor. Toplu olarak ürün verdiğimiz noktalar var. Bireysel müşterilerimiz var. Son dönemlerin en popüler etkinliklerinden olan workshop etkinlikleri var planladığımız. Güzel bir atölyemiz var. Daha çok bahçe figürleri yapıyoruz. Bahçe dekorasyonu üzerine çalışıyoruz. Ama ev aksesuarı ürünlerimiz de mevcut. Daha büyük işletme kapıları önüne yaptığımız fiber ve polyester ürünlerimiz var. Sipariş usulü çalışıyoruz. Bunlar çünkü stokları maliyetli işler. Süreçte tamamen sipariş usulü çalıştığımız duvar giydirmeleri, tablolar, polyester büyük kapı heykelleri mevcut. Modellerimiz mevcut. Hiç piyasada olmayan bir ürün de çıkartma şansımız var. Yeter ki talep edilsin” ifadelerini kullandı.