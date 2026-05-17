Korona günlerinde hobi olarak başladı, şimdi toplu siparişler alıyor

‘5’İNCİ YILI GERİDE BIRAKIYORUZ’

Pandemi sürecinde sıkıldıkları için evlerinden bağ evine geldiklerini aktaran Badem, “Evden buraya geldik toplu bir şekilde. Yaklaşık 13-15 kişi arasıydık normal zamanlarımızda. Biz bu işe en başta iki kız kardeş başladık. Annemiz KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası olduğu için işlerimizi bırakıp biraz mahremiyet alanına çekilmek zorunda kalmıştık. Süreç bizi sıkıcı bir motivasyona sokunca biz bu süreçte kız kardeşimle birlikte bu yola baş koyduk. Süreçte o kendi işine tekrar döndü. Ama zaman zaman gelir desteğini de hiçbir zaman esirgemez. Sonra evde yaptığımız geri dönüşüm atölyeleri vardı. Geri dönüşüm projeleri vardı. Şişe süslemeleri vardı. Onları bir bir buraya getirme ile başladı bu iş. Sonra iş merakı kalıplamaya taş dökümüne, polyester dökümüne kadar ilerledi. 5’inci yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte çok güzel yerlere geldiğine inanıyorum. Kulüplerle, öğrenci topluluklarıyla gönüllü olarak çalıştığımız fayda toplulukları var” diye konuştu.