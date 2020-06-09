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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 09:19,

Korona günlerinde gece gezmesi

TV yıldızı, virüste korunmak için akşam yemeğine böyle gitti.

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1VİRÜS BULAŞMASIN DİYE
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VİRÜS BULAŞMASIN DİYE

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiledi. Normalleşme yavaş yavaş başlasa da görünüşe göre daha uzun süre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ünlülerin gece gezmelerinde de!

Backgrid USA

2AKŞAM YEMEĞİ KIYAFETİ
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AKŞAM YEMEĞİ KIYAFETİ

Ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Larry English ile TV ünlüsü eşi Nicole Williams, önceki gece Batı Hollywood'da ünlü bir restoranda akşam yemeğine gitti.

3SON DERECE ÖZENLİ
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SON DERECE ÖZENLİ

Her ikisi de tepeden tırnağa son derece özenli ve şık giyindi. Yani ilk bakışta eski günlerdekinden farklı görünmüyorlardı. Bir tek ayrıntı dışında.

4MASKESİZ ÇIKMADILAR
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MASKESİZ ÇIKMADILAR

Hem English hem de Williams, şık kıyafetlerini uygun renkte maskeyle tamamlamıştı. Nicole Williams, özenle makyaj yapmış ama yüzünü de kıyafetine uygun siyah bir maske seçmişti. 

5RESTORANA GİRDİLER
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RESTORANA GİRDİLER

Çift, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçı ve kameramanlara el salladıktan sonra restorana doğru ilerledi.

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