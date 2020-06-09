Korona günlerinde gece gezmesi

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiledi. Normalleşme yavaş yavaş başlasa da görünüşe göre daha uzun süre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ünlülerin gece gezmelerinde de! Backgrid USAÜnlü Amerikan futbolu oyuncusu Larry English ile TV ünlüsü eşi Nicole Williams, önceki gece Batı Hollywood'da ünlü bir restoranda akşam yemeğine gitti.Her ikisi de tepeden tırnağa son derece özenli ve şık giyindi. Yani ilk bakışta eski günlerdekinden farklı görünmüyorlardı. Bir tek ayrıntı dışında.Hem English hem de Williams, şık kıyafetlerini uygun renkte maskeyle tamamlamıştı. Nicole Williams, özenle makyaj yapmış ama yüzünü de kıyafetine uygun siyah bir maske seçmişti. Çift, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçı ve kameramanlara el salladıktan sonra restorana doğru ilerledi.