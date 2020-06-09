Korona günlerinde gece gezmesi

VİRÜS BULAŞMASIN DİYE Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiledi. Normalleşme yavaş yavaş başlasa da görünüşe göre daha uzun süre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ünlülerin gece gezmelerinde de!



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