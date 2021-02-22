Korona bitmezse, biz biteceğiz

Tüm dünyada etkini gösterme devam eden koronavirüsle mücadele tıbbi, ekonomik, sosyal yönleriyle sürüyor.
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‘Evde Kal’, ‘Maske Tak’, ‘1.5 Metre mesafe bırak’ gibi sloganlarla virüsün etkisi engellenmeye çalışılırken, bir yandan da salgının ekonomi dünyasında etkilerinin en aza indirilmesi için çaba gösteriliyor. (Muharrem Uğurlu, Mahmut Yorulmaz, İlker Alıravcı, Şahin Fındık, Adem Canatan, Nuri Caner Gök, Recai Özkırım / soldan sağa)
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Almanya’da alınan kısıtlama kararları nedeniyle maddi yönden sıkıntıya düşmelerine rağmen, gece-gündüz hizmet veren binlerce taksiciden bir grup taksici “Koronavirüs bitmezse, biz biteceğiz” diyerek düşüncelerini Hürriyet’e açıkladılar. (Mahmut Yorulmaz, İlker Alıravcı, Şahin Fındık, Mehmet Tavus, Nuri Caner Gök / soldan sağa)
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Tijen Nergiz: Aydınlıyım ve 16 senedir kendime ait takside çalışıyorum. Devletin verdiği yardımlardan iki defa yararlandım. İşveren olarak uzun süre tamir garantisi olmayan taksileri satmak ve yenisini de almak zorundayız. Arabanın yenilenmesi vürüsün bitmesini beklemiyor. Virüs devam eder yardımlar kesilirse gerçekten işimiz çok zor. İşlerimizin kötüye gitmesi ödemelerde zorlanacağız anlamına geliyor. Bir an önce korona denilen virüsünün ortadan kalkmasını ve işlerimizin hızlı şekilde açılmasını bekliyoruz.
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Ali Can: Tunceli/Dersimliyim 60 yaşındayım. 9 Senedir taksicilik yapıyorum. Koronadan herkes gibi bende etkilendim ve psikolojik olarak baskı altına girdim. Her müşteriye koronalıymış gibi bakmaya başladım. Müşterileri adresine bıraktıktan sonra, ‘acaba korona mı olduk’ diye düşünür hale geldik. Koronadan büyük dertlerimiz de var. Bu zor günlerimizde taksi santralı üstüne düşen görev yapmıyor. Birçok arkadaşımızda funk kartı olmadığı için dinleme telsizini açılmıyor ve merkez santraldan gelen taksi isteklerine cevap verilip gidilemiyor. Bu nedenle taksicilerin çoğu hauptbahmhof dediğimiz merkez tren istasyonun dışında çalışamıyor. Korona zamanında olsun taksi santral yöneticileri taksicilere funk kartı vermelidir. Korona nedeniyle geliri çok düşük olan taksi işçileri günde 2-3 sefer yapmakta ve evine 20-30 euro götürmekten kurtulur. Aylık 700-900 euro civarında eline para geçen taksicilerimizin nasıl geçinebileceğini düşünün. Bir holding konumunda olan 5-6 milyon cirosu ile çok katlı binaları bulunan, her ay 230 euro aidat alan taksi santralları, bu haksız uygulamadan vazgeçmedikçe çalışan taksicilerin durumu hiç düzelmez. 500 taksisi bulunan Nürnberg taksi santralının kazancını siz hesaplayın. Almanya’nın zengin taksi santralı istedikten sonra, durumu çok zorda olan taksiciler dahil çok kişiye yardım edebilir.Mahmut Yorulmaz: Ankaralıyım 55 yaşındayım ve 25 senedir taksicilik yapıyorum. Bütün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 virüs nedeniyle işlerimiz durma noktasına geldi ve yüzde 80 azaldı. Bazen 3-4 saatte bir far yapıyoruz ve kazandığımız 15-20 euroyu da yemek ve tuvalet için verip eve dönüyoruz. Korona denilen illet bitmese ne yapacağız, eve nasıl ekmek götüreceğiz anlamış değilim.
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Muharem Uğurlu: Almanya korona nedeniyle zorda kalmış esnaf ve işverenlere gereken destek maddi destek veriliyor. Bana da yardım geldi fakat koronavirüs defolup gitmedikçe piyasa canlanmadıkça gelen yardımlar fazla işe yaramayacaktır ve maddi ve manevi rahatlığa tam olarak kavuşamayacağız demektir. Bir an önce virüs sona ersin beklenen özlenen günler geri gelsin. Esnafım hiç yardım alamadım diyenlere de önerim, yeminli mali müşavirler üzerinden doğru düzgün bilgilere dayanılarak evraklar doldurulup başvurular yapılsın. Yapılan başvuruların durumu takip edilsin. Gelecek cevapta gecikme çok olursa başvurunun yapıldığı yer aransın.İlker Alıravcı: Pazarcıklıyım, 47 yaşındayım ve 3 senedir taksicilik yapıyorum. Her geçen gün maddi ve manevi bitmek üzereyiz. İşlerin çok azalması nedeniyle birçok taksici arkadaşımız işi bırakıp başka işlere yönelidi. Yarınımızı göremez olduk.Sahin Fındık: Bingöllüyüm. 25 senedir taksicilik yapıyorum. Sıkıtımız büyük. İşlerimiz azalarak durum dahada kötüye gidiyor. Devlet yardımları var olsa da sürekli devlet yardımı gelmediğinde durum ne olacak aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Taksi santralı dediğimiz taksi merkezleri bizlere gereken yardımları yapmalıdır.Adem Canatan: Kırşehirliyim ve yaklaşık 20 senedir taksicilik yapıyorum. Pandemi kuralları nedeniyle uygulanan kısıtlamardan dolayı yolcularımızda büyük düşüş var. İşlerimiz daha da kötüye gideceğe benziyor. Her geçen gün sıkıntılı günler karşımıza çıkmanın tedirginliği içerisindeyiz. Bir an önce yoğun şekilde çalıştığımız eski günler gelsin diyoruz.
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Mehmet Tavus: 44 yaşındayım ve 7 senedir taksilik yapıyorum. Koronavirüsü sona erdireceği söylenen aşının uygulanması hızlandırılıp virüs konusu sona erdirilmezse, kepenklerini kapatan firmaların sayısı çoğalırken ve bizler de ‘kontakları kapatıp ne yapacağız’ diye kara kara düşünmeye başlayacağız. Bir an önce aşı konusunun bitmesini ve seyahatlerin başalamaını fuarların açılmasını temenni ediyorum.Nuri Caner Gök: Nürnberg’de 500 üzerinde taksi ve 2 binin üzerinde çalışan taksici arkadaşımz var. 48 yaşındayım, kendim taksi sahibiyim ve 23 senedir bu işi yapıyorum. Devlet yardımlarımı giderlerimize katkı sağlasa da, işlerimiz yüzde 80 azaldı. Pandemi nedeniyle durumlar gerçekten kötü, bir müşteri bizim için çok önemli. Mecburen eve ekmek götürmek için gece-gündüz çalışmak zorundayız. Gelecek günler hakkına hiçbir şey söyleyemiyorum. İnsanları evlere kapatan virüs sona ermezse ve piyasa hareketlenmezse ekonomik anlamda işlerimiz daha da kötüye gidecektir.
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Mehmet Bal: 49 yaşındayım ve 6 senedir taksicilik yapıyorum. Korona nedeniyle işler çok azaldı. Bu nedenle 2 günde bir çalışmaktayım. Bilindiği üzere Almanya fuar kenti olduğundan fuar zamanları iyi iş yapıyorduk. Havalanları kapalı, fuar yok bizim işlerde bitmiş durumda. Kredi çekmiştim Allah’tan mart ayında kredim bitecek. Kredim bitmezseydi durum ne olurdu aklıma bile getirmek istemiyorum. Yapacağımız başka bir iş olamayacağına göre virüsün bitmesini ve piyasanın hareketlenmesini beklemek zorundayız.Recai Özkırım: Bandırmalıyım 67 yaşındayım ve 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 senedir ilk defa böyle bir şey yaşadık. Hem yaş da hem iş de son senelerimiz yaşamaktayız. İşler sürekli kötüye giderse esnaflar kepenkleri ve bizde kontakları kapatmak zorunda kalacağız. Koronavirüsünü aşı çözecekse bir an önce bu aşının herkese vurulmasını ve piyasının açılmasını arzu ediyorum.
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Binali Serin: Ortaya bir koronavirüs çıktı, esnaflar ve işadamları dahil tüm nefes alan herkesi zorda bıraktı. Sosyal ve hukuk devletlerinin görevleri arasında olan zorda kalan vatandaşlarına yardım konusunu Almanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi virüsün ilk gelişinden itibaren küçük, büyük esnaf demeden ekonomik olarak ayakta durabilmeleri için bütçenin yettiği oranında gereken yardımı yaptı, yapmaya da devam ediyor. Taksi sahipleri olarak bizler bu yardımlardan yararlandık. Yeterli mi denildiğinde tartışmaya yönelik farklı açıklama olacaktır. Çalışanlara da, Job Center denilen kuruluş tarafından belirli ölçülerde gereken destek verildi. İnsan yaşamını alt üst eden korona denilen virüsün bir an önce yok edilmesi şart görünmekte. Virüs devam etiği müddetçe, sosyal hukuk devlet özelliğine sahip olmayan ve ekonomik yönden gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerinde esnafına, çalışanına yeterince yardımı yapması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlarında yaşamaya hakkı var. İhtiyaç kadar gereken yardımlar sürekli yapılmalıdır.