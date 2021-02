Korona bitmezse, biz biteceğiz

Ali Can: Tunceli/Dersimliyim 60 yaşındayım. 9 Senedir taksicilik yapıyorum. Koronadan herkes gibi bende etkilendim ve psikolojik olarak baskı altına girdim. Her müşteriye koronalıymış gibi bakmaya başladım. Müşterileri adresine bıraktıktan sonra, ‘acaba korona mı olduk’ diye düşünür hale geldik. Koronadan büyük dertlerimiz de var. Bu zor günlerimizde taksi santralı üstüne düşen görev yapmıyor. Birçok arkadaşımızda funk kartı olmadığı için dinleme telsizini açılmıyor ve merkez santraldan gelen taksi isteklerine cevap verilip gidilemiyor. Bu nedenle taksicilerin çoğu hauptbahmhof dediğimiz merkez tren istasyonun dışında çalışamıyor. Korona zamanında olsun taksi santral yöneticileri taksicilere funk kartı vermelidir. Korona nedeniyle geliri çok düşük olan taksi işçileri günde 2-3 sefer yapmakta ve evine 20-30 euro götürmekten kurtulur. Aylık 700-900 euro civarında eline para geçen taksicilerimizin nasıl geçinebileceğini düşünün. Bir holding konumunda olan 5-6 milyon cirosu ile çok katlı binaları bulunan, her ay 230 euro aidat alan taksi santralları, bu haksız uygulamadan vazgeçmedikçe çalışan taksicilerin durumu hiç düzelmez. 500 taksisi bulunan Nürnberg taksi santralının kazancını siz hesaplayın. Almanya’nın zengin taksi santralı istedikten sonra, durumu çok zorda olan taksiciler dahil çok kişiye yardım edebilir.Mahmut Yorulmaz: Ankaralıyım 55 yaşındayım ve 25 senedir taksicilik yapıyorum. Bütün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 virüs nedeniyle işlerimiz durma noktasına geldi ve yüzde 80 azaldı. Bazen 3-4 saatte bir far yapıyoruz ve kazandığımız 15-20 euroyu da yemek ve tuvalet için verip eve dönüyoruz. Korona denilen illet bitmese ne yapacağız, eve nasıl ekmek götüreceğiz anlamış değilim.