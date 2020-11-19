Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak, dağıtılacak?

Korona aşısı için umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.