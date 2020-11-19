Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak, dağıtılacak?
Korona aşısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken pek çok kişinin sorgulamaları devam ediyor. Dünya çapında pek çok bilim adamının üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı için son güzel haber, Pfizer ile ortaklaşa çalışma gerçekleştiren BionTech'ten gelmişti. BionTech şirketinin sahibi Uğur Şahin, koronavirüs aşısı için başarıya ulaştıklarını açıklamıştı. Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. İşte, Koronavirüs aşısı hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Korona aşısı için umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.
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DÜNYAYA YENİ YIL HEDİYESİ
Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.
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Uğur Şahin bunu 'Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak' sözleriyle duyururken Pfizer bu yıl bitmeden 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceklerini, 2021 yılında ise bu sayıyı 1 milyar 300 milyona çıkaracaklarını açıkladı.
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Dünya koronavirüs salgınına diz çökmüş ve hemen her ülkede rekor sayıda vaka artışları görülmeye başlamışken aşı çalışmalarıyla ilgili arka arkaya gelen sevindirici haberler tüm dünyada heyecan yarattı.
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Bugüne kadar 1 milyon 343 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde “gizemli bir solunum yolu hastalığı” şüphesiyle tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Aşıdan gelen sevindirici haberse böylelikle virüsün hayatımıza girmesinden 1 yıl sonrasına denk geldi.