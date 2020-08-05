Şehir savaş alanına döndü... İşte korkunç patlama sonrası Beyrut sokakları
Dün akşam saatlerinde Beyrut limanında gerçekleşen korkunç patlama tüm dünyayı derinden etkiledi. 100'den fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı patlamanın ardından Beyrut şehri adeta bir savaş alanı haline geldi. Haber ajanslarının Beyrut'tan bu sabah servis ettiği fotoğraflar patlamanın boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. İşte Beyrut'un patlama sonrasındaki hali...
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Dün akşam saatlerinde Lübnan'da yaşanan büyük facia tüm dünyayı şoke etmiş durumda.
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Aynı zamanda Lübnan'ın kalbi de sayılan Beyrut'ta limnda dün akşam saatlerinde çok büyük bir patlama meydana geldi.
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Patlamada şu ana kadar en az 100 kişi ölürken, 4 bin kişininse yaralandığı bildiriliyor.
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Dün olaydan hemen sonra sosyal medyada sayısız patlama anı videosu paylaşılmış, videolarda facianın yaşandığı anlar izleyen herkesi kahretmişti.
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Bu sabahtan itibaren ise Reuters, AP, AFP gibi dünyanın sayılı haber ajansları patlamadan sonraki sabah Beyrut'tan geçtikleri fotoğraflarla yaşananların ağır bilançosunu belgelediler.
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Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uygunsuz koşullarda saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı belirtildi. Devasa mantar bulutunun yükseldiği patlamanın ardından ülkenin en önemli yerlerinden bir olan Beyrut Limanı'nda ağır hasar oluştu.
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Patlama sadece liman civarında etkili olmakla kalmadı, şehirdeki neredeyse tüm hastaneler de patlamadan ağır yara aldı.
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Ülke ekonomik kriz ve koronavirüs salgınıyla boğuşurken şehirdeki hastanelerin kullanılamaz duruma gelmesiyle Lübnan patlamanın yaralarını sarmakta da zorlanacak gibi görünüyor.
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Lübnan sağlık bakanı bu sabah yaptığı çağrıda dünya devletlerinden yaralılar ve sağlık hizmetlerinin kesilmemesi için yardım talebinde bulunmuştu.
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Beyrut semalarında gezen helikopterler bir yandan patlama sonrası oluşabilecek yangınları önlemek için soğutma çalışması yaparken bir yandan da hasar tespit çalışmalarına katılıyor.
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Adeta hayalet şehre dönen Beyrut'ta patlamanın etkisiyle çok sayıda bina kullanılamaz duruma geldi.
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Arama kurtarma ekipleri bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına katılırken bir yandan da yıkılan binaların altında kalmış olabilecek Beyrutluları bulmaya çalışıyor.
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Sağlık görevlileri ise ağır hasar alan hastanelerde çok zor şartlarda yaralılara müdahale etmeye çalışırken görüntülendi.
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Beyrutlu bir kadın patlamada ağır hasar alan bir kilisenin önünde fotoğraf çekerken görülüyor...
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Beyrut'ta havadan çekilen fotoğraflar patlamanın ne kadar büyük bir alanda etkili olduğunu ortaya koyarken Beyrut limanınında neredeyse yok olduğu açıkça görülebiliyor.
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Yetkililer patlama sonrasında Beyrut'ta iki hafta süreyle OHAL ilan ettiler.
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Patlamada hasar gören çok katlı binaların bütün camları yıkılmış durumda ve çoğu yerleşim yeri oturulamayacak hale geldi.
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Beyrutlu bir çift şans eseri yara almadan kurtuldukları patlamanın sabahında harap olmuş sokakları motorsikletleriyle dolaşıyor.
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Patlamada yara almış vatandaşlar ise yetkililerin hasarlı binaların yıkılabileceği uyarısı karşısında sokaklarda korku dolu bir bekleyiş içindeler.
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Patlamaya şahit olan Beyrutlu vatandaşlar atom bombası patlamasına benzer bir durum yaşadıklarını aktarmıştı.
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Beyrut'tan gelen fotoğraflar da bu ifadeleri doğrular nitelikte.
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Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.
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Abbud da Beyrut limanındaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.
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İşte Beyrut'un patlama sonrası savaş alanına dönen içler acısı hali...