Savaş değil istila! Adım adım ne yapacaklarını açıkladılar...

Çin Tayvan'ın kendi yönetimini kabul etmesi için dört bir koldan baskı uygulamaya devam ediyor. Ada sınırları içerisinde askeri tatbikatlar düzenleyen Çin, Tayvan hava sahasına yaptığı uçuşlarla hem gövde gösterisi yapıyor hem de gözdağı veriyor.