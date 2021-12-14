Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Savaş değil istila! Adım adım ne yapacaklarını açıkladılar...
Demokratik olarak yönetilen ada ülkesi Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia eden Çin ve Tayvan arasındaki gerilim son iki yılda zirveye taşındı
Tayvan savunma bakanlığı hazırladığı yeni bir raporla Çin'in askeri tatbikatları gerçek bir istilaya dönüştürerek Tayvan'a sürpriz bir saldırı gerçekleştirebileceği konusunda uyardı ve Çin'in olası hamlelerini peş peşe sıraladı...
HEDEF EN AZ KAYIPLA ELE GEÇİRMEK
Raporda, hedefin adayı en az kayıpla ele geçirmek olacağı belirtildi ve yasama meclisi Çin'den beklenen bu tür saldırganlığa karşı koymak amacıyla silah tedarikini desteklemeye çağrıldı.
Tayvan, Çin'in doğu ve güney kıyılarında hava kuvvetleri, donanma ve kara kuvvetleri ile yaptığı tatbikatların Tayvan halkının gözünü korkutmaya yönelik olduğunu iddia ederken hazırladıkları raporda Çin'in atacağı adımlar tek tek belirtildi:
Sürekli gerçekleştirilen savaş tatbikatları ve savaş oyunları balistik ve seyir füzelerinin ateşlenmesini içerecek gerçek operasyonlara dönüştürülecek.
Raporda, güvenlik güçlerine herhangi bir saldırganlığa karşı 'hava savunması, karşı saldırı, hava kontrolü ve deniz kontrolü' misyonlarını güçlendirme çağrısı yapıldı.
ÇİN'İN FARKINDA OLMADIĞI RİSK
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Tayvan'ı işgal etme arzusu ile yanıp tutuşsa da Tayvan ile olası bir çatışma durumu sadece ada ülkesini değil Çin'i de ciddi sıkıntılara sokabilir.
BU BİR İNTİHAT OLUR
Geçen hafta ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken işgalin "potansiyel olarak feci bir karar" olacağını söylerken, eski Japonya başbakanı Shinzo Abe bunun "ekonomik bir intihar" olacağı konusunda uyardı.