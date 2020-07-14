Bilim insanlarından korkutan açıklama: Ağustos'tan itibaren...

BBC'nin haberine göre Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaptığı açıklamada 1,5 derecelik yıllık sıcaklık artış eşiğinin 2024 yılına kadar aşılma olasılığının yüzde 20; bu beş yıllık dönem içerisinde en az bir kez aylık bazda geçilme olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtildi.