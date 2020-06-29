Koronavirüs salgınında kabus gerçek oldu!

Koronavirüs salgınında korkutan gelişme yaşanıyor! Ülkeler peşi sıra açıklamaya başladı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında dünya çapında korkutucu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 179 bine, can kaybı 502 bine, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 513 bine ulaştı.
3
Abone Ol
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 619 bine, can kaybı 128 bin 313'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 83 bini geçti.
4
Abone Ol
ABD SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
5
Abone Ol
Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.
6
Abone Ol
"SALGININ YAVAŞLATILDIĞI DEVİR KAPANIYOR"
Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.
7
Abone Ol
Bakan Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor." ifadesini kullandı.
8
Abone Ol
Alex Azar "Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.
9
Abone Ol
BİR ÜLKE DAHA İKİNCİ DALGAYI YAŞAMAYA BAŞLADI
ABD, artan vakalar ve ölüm sayılarıyla mücadele ederken bir ülke daha ikinci dalgaya girdiğini bildirdi.
10
Abone Ol
İsrail Sağlık Bakanı Edelstein, ülkesinin Covid-19'a ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
11
Abone Ol
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalar uygulamak zorundayız." dedi.
12
Abone Ol
Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.
13
Abone Ol
""KURALLARA UYULMAZSA AÇIK YERLER YENİDEN KAPANACAK"
Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
14
Abone Ol
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.
15
Abone Ol
Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Covid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.
16
Abone Ol
Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 319 bine ulaşırken, can kaybı 57 bin 149'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 715 bin 905 olarak açıklandı.
17
Abone Ol
İran'da ise vaka sayısı 222 bin 669'a yükselirken, can kaybı 144 artarak 10 bin 508 oldu. Ülkede salgının ilk görüldüğü Kumşehri yeniden vaka artışlarıyla karşılaştı.
18
Abone Ol
Çin ve Güney Kore de ikinci dalga korkusunu yaşayan ülkeler arasında.
19
Abone Ol
Koronavirüsün yayılımını durdurduğunu açıklayan Çin'de son haftalarda yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.
20
Abone Ol
Başkent Pekin'deki bir pazar yerinde ortaya çıkan yeni vakalardan sonra gevşetilen kurallar geri gelmiş, bölgedeki okullar kapatılmış ve pazar yeri karantina altına alınmıştı.