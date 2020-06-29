Koronavirüs salgınında kabus gerçek oldu!

"SALGININ YAVAŞLATILDIĞI DEVİR KAPANIYOR" Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.