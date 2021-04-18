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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 16:13 | 

Korku dolu dakikalar... Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişi, geldikleri pastanede, iş yeri sahibi ve oğlunu darbederek kaçtı. Daha sonra geri dönen şüphelilerin pastaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar ile iş yeri içindeki saldırıları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananlarla ilgili konuşan İhsan Kulanoğlu, “Durup dururken oldu ama onlar haplıydı. 14 yaşında oğlum 10 yaşında kızım içeride 17 yaşında oğlum içeride biz aile olarak çalışıyoruz. İçeri girdiler her taraf darmadağın. Kızımın çığlıkları kulağımdan gitmiyor.'' dedi.

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