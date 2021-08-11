K-popu sadece bir mÃ¼zik tÃ¼rÃ¼ deÄŸil, aynÄ± zamanda bir altkÃ¼ltÃ¼r olarak da gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sadece mÃ¼zikleriyle deÄŸil danslarÄ±yla da Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. BÃ¼tÃ¼n gruplarÄ±n ve neredeyse tÃ¼m solo sanatÃ§Ä±larÄ±n birÃ§ok ÅŸarkÄ± koreografileri vardÄ±r. Daha Ã§ok 3-5-7-13 kiÅŸili erkek veya kadÄ±n gruplarÄ± bulunur. Ama daha fazla kiÅŸili grup olmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.