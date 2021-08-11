Korean Pop (K-POP) nedir? 3 genç kÄ±z K-Pop hayranlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle evden kaçmÄ±ÅŸtÄ±
ÃœÃ§ genÃ§ kÄ±zÄ±n K-Pop hayranlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle evden kaÃ§masÄ± nedeniyle bu akÄ±m yeniden gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Ä°stanbul'da 3 genÃ§ kÄ±zÄ±n K-Pop hayranlÄ±ÄŸÄ± ile evden kaÃ§arak Kore'ye gitmek istedikleri iddia edilmiÅŸti.Â Son yÄ±llarda tÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de oldukÃ§a tanÄ±nan ve hayranlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± giderek artan Korean Pop (K-Pop) gruplarÄ±, sadece yaptÄ±klarÄ± mÃ¼zikle deÄŸil imaj ve yaÅŸam tarzlarÄ± ile de genÃ§leri etkisi altÄ±na alÄ±yor. Peki, Korean Pop (K-POP) nedir? Â
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Ä°ngilizce'de Korean Pop'Ä±n kÄ±saltmasÄ± olan "K-Pop" gruplarÄ±, Ã¼rettikleri mÃ¼zik tarzlarÄ±yla Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸarak bir Ã§ok Ã¼lkede belirli yaÅŸ gruplarÄ± arasÄ±ndaki genÃ§lerde bÃ¼yÃ¼k raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor.
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K-popu sadece bir mÃ¼zik tÃ¼rÃ¼ deÄŸil, aynÄ± zamanda bir altkÃ¼ltÃ¼r olarak da gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Sadece mÃ¼zikleriyle deÄŸil danslarÄ±yla da Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. BÃ¼tÃ¼n gruplarÄ±n ve neredeyse tÃ¼m solo sanatÃ§Ä±larÄ±n birÃ§ok ÅŸarkÄ± koreografileri vardÄ±r. Daha Ã§ok 3-5-7-13 kiÅŸili erkek veya kadÄ±n gruplarÄ± bulunur. Ama daha fazla kiÅŸili grup olmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.
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Kusursuzluk" imajÄ±nÄ± yakalamak iÃ§in giydikleri kÄ±yafetlerden mimiklerine, gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±ndaki Ã¶zel yaÅŸam tarzlarÄ±ndan aile iliÅŸkilerine kadar kontrol altÄ±nda bulunan grup Ã¼yeleri, Ã§oÄŸu zaman zorlu sÃ¼reÃ§lerden geÃ§erek, tamamladÄ±klarÄ± Ã¶zel eÄŸitimlerinin ardÄ±ndan "profesyonelliÄŸe" adÄ±m atabiliyorlar.
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Bu K-Pop gruplarÄ±nÄ±n gÃ¶rseli oldukÃ§a renkli kliplerin yanÄ± sÄ±ra, farklÄ± giyimleri, danslarÄ±, imaj ve yaÅŸam tarzlarÄ±, hayran kitlesi tarafÄ±ndan sÄ±kÄ± takip edilerek rol model olarak benimseniyor.
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UZMANLAR K-POP KONUSUNDA UYARIYOR
Uzmanlar Ã¶zellikle sosyal kaygÄ±sÄ± yÃ¼ksek, iletiÅŸim becerileri zayÄ±f ve saÄŸlÄ±klÄ± arkadaÅŸ iliÅŸkileri kuramayan genÃ§lerin bÃ¶yle akÄ±mlardan daha fazla etkilenip zarar gÃ¶rebileceÄŸini belirtiyor. Uzmanlar ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ± ile Ã§atÄ±ÅŸmaya girmek yerine geliÅŸimlerine saygÄ± gÃ¶stermelerini ve bireysel olma Ã§abalarÄ±nÄ± desteklemelerini tavsiye ediyor.