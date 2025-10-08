×
Kore Mahallesi renkli görüntülere sahne oldu

#Tekirdağ#Kore Mahallesi#Şalvar Gecesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 10:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi iş birliğinde dönüşümün başlatıldığı Kore Mahallesi'nde, şalvar gecesi etkinliği düzenlendi. Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.