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Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 13:00, /

Köpüklü karantina

Gösteri dünyasının ünlüleri de corona virüs (koronavirüs) nedeniyle programlarını iptal edip evlerine kapandı. Hayranlarına sosyal medya üzerinden evde kalmaları mesajını veren ünlüler, karantina günlerinin nasıl geçtiğini de bazı ilginç fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

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1VAKİT GEÇİRMEK GEREK

VAKİT GEÇİRMEK GEREK

Bu tür paylaşım yapanlardan biri de genç şarkıcı Dua Lipa. 24 yaşındaki Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

2İKİ MİLYON BEĞENİ

İKİ MİLYON BEĞENİ

Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.

3KARANTİNA MODELİ

KARANTİNA MODELİ

Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi. 

4ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.

5HAYRANLARINA KONSER

HAYRANLARINA KONSER

Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.

6KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.

7RESİM YAPIYOR

RESİM YAPIYOR

Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.

8İZOLE HAYAT

İZOLE HAYAT

Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.

9SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.

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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.

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