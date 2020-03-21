Köpüklü karantina

Gösteri dünyasının ünlüleri de corona virüs (koronavirüs) nedeniyle programlarını iptal edip evlerine kapandı. Hayranlarına sosyal medya üzerinden evde kalmaları mesajını veren ünlüler, karantina günlerinin nasıl geçtiğini de bazı ilginç fotoğraflarla gözler önüne seriyor.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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VAKİT GEÇİRMEK GEREK
Bu tür paylaşım yapanlardan biri de genç şarkıcı Dua Lipa. 24 yaşındaki Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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İKİ MİLYON BEĞENİ
Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.
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KARANTİNA MODELİ
Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi.
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ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.
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HAYRANLARINA KONSER
Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.
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KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.
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RESİM YAPIYOR
Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.
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İZOLE HAYAT
Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.
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SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR
Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.
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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.