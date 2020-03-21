Köpüklü karantina

KARANTİNA MODELİ Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi.