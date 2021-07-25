Gündem Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 - 21:08 | 25 Temmuz 2021 - 21:08

Köprüler ne zamana kadar ücretsiz? İşte köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan ücretsiz geçiş hakkının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, köprüler ne zamana kadar ücretsiz?