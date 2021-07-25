Köprüler ne zamana kadar ücretsiz? İşte köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler
Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan ücretsiz geçiş hakkının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, köprüler ne zamana kadar ücretsiz?
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"Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" müjdesinin ardından, söz konusu uygulamanın ne zaman biteceği vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında en güncel bilgiler...
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ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.